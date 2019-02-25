Ольга Полякова похвасталась в Сети новой круглой цифрой клипа "Королева ночи".

"Королева ночи" и "Шлепки": Подписчики Поляковой рассказали, кто "накрутил" ей просмотры instagram.com/polyakovamusic

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Украинская певица Ольга Полякова похвасталась в Сети, что ее клип “Королева ночи“ собрал уже более 30 млн. просмотров на Youtube. Соответствующее фото артистка выложила в своем Инстаграм. Напомним, что недавно Полякова обвинила Светлану Лободу в том, что ее новая видеоработа “Инстадрама“ повторяет некоторые образы Поляковой в “Королеве ночи“. К слову, на момент “скандала“ просмотры клипа Поляковой держались на отметке 26,5 млн.

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Подписчики поздравили Ольгу Полякову с успехом ее клипа и отметили, что одними из самых активных фанатов Ольги являются их маленькие дети.

Клип очень крутой 💣 Моя дочка в 1.5 так танцует под ваши песни что насмотреться нельзя 🤣 ❤️❤️❤️❤️ - отметили в комментариях.

Мабуть 500 тисяч моєї доньки😂😂😂 їй 2,10. Слухає вас вже 5 місяців підряд))) Просить кожного дня:мама включи колякову))😂 Танцюємо разом з Вами!🙌👏😉 - написали В Сети.

Моего годовалого сына можно отвлечь только вашимы клипами люли шлепки и королева ночи, - написали фолловеры.

Ранее мы писали, что дочь Ольги Поляковой удивила исполнение песни Христины Соловий.