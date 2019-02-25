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"Зачем попу постоянно показывать": Каменских раскритиковали в Сети за полуголое фото

Комментариев: 3
Настя Каменских нарвалась на шквал критики из-за откровенного снимка.

"Зачем попу постоянно показывать": Каменских раскритиковали в Сети за полуголое фото
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая выступает под псевдо NK, выставила в Сеть очередное провокационное фото, на котором видны ее ягодицы. Недавно артистка выпустила клип “Попа как у Ким“. Перед его премьерой артистка уже выкладывала провокационные снимки с хештегом, повторяющим название видеоработы.

На этот раз Каменских сфотографировалась в постели, слегка прикрывшись одеялом.

Кто ещё не видел мою #попакакуким 🍑 ссылка в профиле, - написала Каменских.

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Подписчики певицы активно комментируют пост. Большинство отзывов - с критикой. Фолловеры отметили, что Настя переборщила с полуголыми фото и такая откровенность не на пользу ее имиджу как артистки с хорошим голосом.

Попа красивая, ну зачем всё время выставлять? - написали в Сети.

 

Все знают , что ты красавица , но это перебор! - отметили подписчики.

 

Хахах, відколи всі заробляють повагу “майже встилі ню“, щось в зарубіжні зірки й не роздягаючись вміють підтримувати інтерес у фанатів. Настя воно тобі треба? Тож голос і так гарний, - написали фанаты.

Некоторые подписчики отреагировали на пост с юмором.

Каждая фанатка Насти должна принять этот челендж и #сделать попукакуким, - написали в комментариях.

А почему, когда была полненькая ,не выставляла такие фото, тем более что попа тогда действительно была как у Ким😃- уточнили фолловеры.

Ранее мы писали, что Каменских рассказала, что любит в сексе.

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Теги: Настя Каменских, откровенные фото звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  25.02.2019, 10:27
Оценка:  0
гость
так другого ничего и нету, чтобы показывать.
Boxerogos    25.02.2019, 10:15
Оценка:  -2
Boxerogos
На бабушку Настю дрочат только бандерлоги.
ВыВсеВрети    25.02.2019, 10:26
Оценка:  0
ВыВсеВрети
в каком классе учишься???...мальчик!...)))))))
я тебе по секрету *бабушке 31* а тебе сколько, малыш?...)))))))
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