Настя Каменских нарвалась на шквал критики из-за откровенного снимка.

"Зачем попу постоянно показывать": Каменских раскритиковали в Сети за полуголое фото instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая выступает под псевдо NK, выставила в Сеть очередное провокационное фото, на котором видны ее ягодицы. Недавно артистка выпустила клип “Попа как у Ким“. Перед его премьерой артистка уже выкладывала провокационные снимки с хештегом, повторяющим название видеоработы.

На этот раз Каменских сфотографировалась в постели, слегка прикрывшись одеялом.

Кто ещё не видел мою #попакакуким 🍑 ссылка в профиле, - написала Каменских.

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Подписчики певицы активно комментируют пост. Большинство отзывов - с критикой. Фолловеры отметили, что Настя переборщила с полуголыми фото и такая откровенность не на пользу ее имиджу как артистки с хорошим голосом.

Попа красивая, ну зачем всё время выставлять? - написали в Сети.

Все знают , что ты красавица , но это перебор! - отметили подписчики.

Хахах, відколи всі заробляють повагу “майже встилі ню“, щось в зарубіжні зірки й не роздягаючись вміють підтримувати інтерес у фанатів. Настя воно тобі треба? Тож голос і так гарний, - написали фанаты.

Некоторые подписчики отреагировали на пост с юмором.

Каждая фанатка Насти должна принять этот челендж и #сделать попукакуким, - написали в комментариях.

А почему, когда была полненькая ,не выставляла такие фото, тем более что попа тогда действительно была как у Ким😃- уточнили фолловеры.

Ранее мы писали, что Каменских рассказала, что любит в сексе.