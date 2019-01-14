Дочь Оли Поляковой восхитила исполнением хита Кристины Соловий (видео)

13-летняя Маша Полякова опубликовала видео, на котором она поет известную украинскую песню .

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13-летняя дочь Оли Поляковой Маша, которая ранее поразила сеть эффектным трюком, на этот раз восхитила нежным исполнением хита Кристины Соловий “Тримай“. Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она поет популярную песню, аккомпанируя на фортепиано.

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Примечательно, что видео снимала сама Оля Полякова, которая в конце добавила, что ее дочь сама подобрала мелодию для песни.

Своих подписчиков Маша попросила оценить исполнение от одного до десяти баллов. Пользователи сети разошлись во мнениях, однако многие пришли в восторг от пения девушки, посоветовав ей не останавливаться на достигнутом.

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