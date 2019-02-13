Продюсер Лободы ответила на пост Поляковой о плагиате: Убедила или нет?

Продюсер Лободы прокомментировала обвинения Ольги Поляковой в том, что в клипе Светланы использовали образы из видеоработы "Королева ночи".

Продюсер Лободы ответила на пост Поляковой о плагиате instagram.com/polyakovamusic

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Продюсер певицы Светланы Лободы - Нателла Крапивина - в Инстаграм написала свою точку зрения по поводу обвинений Ольги Поляковой в плагиате.

Так, несколько дней назад, после выхода видеоработы Лободы на песню “Инстадрама“, Ольга Полякова написала в Сети, что образы Светланы напоминают стиль самой Поляковой в клипе “Королева ночи“. Певица даже выложила сравнительные фото, где ее фото сочетались со снимками Лободы.

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В свою очередь, продюсер Нателла Крапивина разместила на своей странице в Инстаграм коллаж из мировых знаменитостей с кудрявыми волосами. Крапивина добавила, что Полякова и ее продюсер решили лишний раз прорекламировать Ольгу.

Я, конечно, уже привыкла, что даже родинку на мизинце Лободы кто то использует для самопиара, но те, кому показалось, что завивать кудри придумали в 2018 году слегка погорячились. Факты вещь упрямая. Я узнаю твой почерк из тысячи, Миша Ясинский, - написала Крапивина.

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