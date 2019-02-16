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Тина Кароль шокировала провокационным нарядом (фото)

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Украинская певица Тина Кароль опубликовала фото в откровенном образе.
Тина Кароль шокировала провокационным нарядом (фото)
Тина Кароль шокировала провокационным нарядом (фото)
Instagram

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Украинская певица Тина Кароль, часто публикует смелые фото в своем Instagram. Накануне звезда порадовала поклонников новым снимком, который вызвал бурную реакцию в сети.

В кадре Тина позирует в необычном черном платье с прозрачной юбкой. Как отметили подписчики исполнительницы, этот наряд выгодно подчеркивает аппетитные формы роковой красавицы.

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Кое-кто из фолловеров даже заметил, что у Тины Кароль легко получается менять образы с чувственного на сексуальный, и, при этом, не выглядеть вульгарно.

Ранее 52-летняя Ольга Сумская удивила поклонников цветущим видом.

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Теги: Тина Кароль, фото
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