Тина Кароль шокировала провокационным нарядом (фото)

Украинская певица Тина Кароль опубликовала фото в откровенном образе.

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Украинская певица Тина Кароль, часто публикует смелые фото в своем Instagram. Накануне звезда порадовала поклонников новым снимком, который вызвал бурную реакцию в сети.

В кадре Тина позирует в необычном черном платье с прозрачной юбкой. Как отметили подписчики исполнительницы, этот наряд выгодно подчеркивает аппетитные формы роковой красавицы.

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Кое-кто из фолловеров даже заметил, что у Тины Кароль легко получается менять образы с чувственного на сексуальный, и, при этом, не выглядеть вульгарно.

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