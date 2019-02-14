Настю Каменских раскритиковали за лишний вес

Настя Каменских похвасталась снимком, который шокировал ее поклонников.

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Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно презентовала новый клип “Попа, как у Ким“, предстала перед фанатами в скромном повседневном наряде. Примечательно, что пользователи соцсети весьма неоднозначно отреагировали на новый снимок звезды.

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В кадре NK позирует в джинсах с завышенной талией и водолазке синего цвета.

Это я в офисе. Вся моя команда ржет за кадром. Мы очень много готовим для вас. Много-много-много! И я так счастлива, что это много создается с моими любимыми лапочками, бусинками, котиками – подписала фото Настя.

Подписчики Каменских отметили, что она немного поправилась. “Уже пора худеть, скоро весна“, “Ух, какие пышные формы“, “Поправилась“, – пишут пользователи в комментариях. Нашлись также и те, кто похвалил певицу за прекрасный внешний вид: "Чарівна", "Очень хорошо выглядишь", "Идеальная!".

Напомним, что ранее Мэрайя Кэрри похвасталась результатами похудения в обтягивающем платье.