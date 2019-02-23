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52-летняя Ольга Сумская удивила поклонников цветущим видом

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Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская снялась для журнала L'Officiel.
52-летняя Ольга Сумская удивила поклонников цветущим видом
52-летняя Ольга Сумская удивила поклонников цветущим видом
Instagram

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Ольга Сумская по праву считается одной из самых красивых украинских актрис. 52-летняя знаменитость всегда выглядит молодо и очень стильно. На днях Сумская снялась для глянца L'Officiel и поделилась соответствующими кадрами на своей странице в Instagram.

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В кадре Ольга позирует в нежном и романтичном образе - желтой юбке, белой блузке с вырезами на плечах и белых полусапожках. Образ дополнили волнистые локоны и естественный макияж.

Романтичний образ для видання @lofficielukraine, - подписала публикацию Сумская.

Поклонники актрисы как всегда засыпали ее комплиментами в комментариях: “Завжди гарна та сучасна. Супер так тримати“, “Какая красивая!!!“, “Чарівна українка - Роксолана“, “Неймовірна жінка, завжди дуже гарна!!!“.

Напомним, что ранее Ольга Сумская и Ада Роговцева снялись в новом клипе Олега Винника.

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Теги: Ольга Сумская, фото
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