Дочь Ким Кардашьян впервые снялась для обложки глянца (фото)

Пятилетняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста стала одной из самых юных моделей, чье лицо украсило обложку модного журнала.

Читай также: Скарлетт Йоханссон с дочерью вышла на улицы Нью-Йорка

Светская львица Ким Кардашьян, которая ждет четвертого ребенка, похвасталась первыми достижениями своей 5-летней дочки Норт. Так, наследница Кардашьян-Уэст снялась для журнала о моде и красоте WWD, о чем Ким рассказала в Instagram.

Моя самая стильная и красивая малышка Норт снялась для своей первой обложки для WWD! Она любит моду и красоту, и ей так нравится это делать, - написала Кардашьян.

Читай также: Слава Каминская похвасталась стройной фигурой на пляже (фото)

На фото дочь звездных родителей Ким и Канье позирует в ярких нарядах с не менее ярким макияжем.

Журнал WWD с Норт Уэст на обложке выйдет в марте этого года.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян запретили делать селфи.