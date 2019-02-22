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Дочь Ким Кардашьян впервые снялась для обложки глянца (фото)

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Пятилетняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста стала одной из самых юных моделей, чье лицо украсило обложку модного журнала.
Дочь Ким Кардашьян впервые снялась для обложки глянца (фото)
Instagram

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Светская львица Ким Кардашьян, которая ждет четвертого ребенка, похвасталась первыми достижениями своей 5-летней дочки Норт. Так, наследница Кардашьян-Уэст снялась для журнала о моде и красоте WWD, о чем Ким рассказала в Instagram.

Моя самая стильная и красивая малышка Норт снялась для своей первой обложки для WWD! Она любит моду и красоту, и ей так нравится это делать, - написала Кардашьян.

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На фото дочь звездных родителей Ким и Канье позирует в ярких нарядах с не менее ярким макияжем.

Журнал WWD с Норт Уэст на обложке выйдет в марте этого года.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян запретили делать селфи.

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Теги: Ким Кардашьян, Норт Уэст, звездные дети, фото
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