Дочь Ким Кардашьян впервые снялась для обложки глянца (фото)
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Светская львица Ким Кардашьян, которая ждет четвертого ребенка, похвасталась первыми достижениями своей 5-летней дочки Норт. Так, наследница Кардашьян-Уэст снялась для журнала о моде и красоте WWD, о чем Ким рассказала в Instagram.
Моя самая стильная и красивая малышка Норт снялась для своей первой обложки для WWD! Она любит моду и красоту, и ей так нравится это делать, - написала Кардашьян.
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На фото дочь звездных родителей Ким и Канье позирует в ярких нарядах с не менее ярким макияжем.
Журнал WWD с Норт Уэст на обложке выйдет в марте этого года.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян запретили делать селфи.
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