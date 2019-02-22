Слава Каминская похвасталась стройной фигурой на пляже (фото)

Солистка группы "НеАнгелы" удивила сеть пляжными снимками.

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Известная украинская певица, солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская отправилась вместе с семьей на отдых в ОАЭ. Со своими фолловерами в Instagram звезда делится знойными кадрами на которых демонстрирует стройную и подтянутую фигуру.

На свежем фото Слава позирует в компании своих детей на пляже. Подписчики Каминской восхищаются ее образом и засыпают молодую маму комплиментами.

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“Очень красивый купальник“, “Купальник просто нереально стильный“, “Шикарная мама. Но дети лучше“, - пишут пользователи соцсети.

К слову, ранее Снежана Бабкина поделилась забавным рисунком дочери.