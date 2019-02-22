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Слава Каминская похвасталась стройной фигурой на пляже (фото)

Комментариев: 1
Солистка группы "НеАнгелы" удивила сеть пляжными снимками.
Слава Каминская похвасталась стройной фигурой на пляже (фото)
Слава Каминская похвасталась стройной фигурой на пляже (фото)
Instagram

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Известная украинская певица, солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская отправилась вместе с семьей на отдых в ОАЭ. Со своими фолловерами в Instagram звезда делится знойными кадрами на которых демонстрирует стройную и подтянутую фигуру.

На свежем фото Слава позирует в компании своих детей на пляже. Подписчики Каминской восхищаются ее образом и засыпают молодую маму комплиментами.

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“Очень красивый купальник“, “Купальник просто нереально стильный“, “Шикарная мама. Но дети лучше“, - пишут пользователи соцсети.

К слову, ранее Снежана Бабкина поделилась забавным рисунком дочери.

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Теги: Слава Каминская, НеАнгелы, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Advent1    23.02.2019, 15:49
Оценка:  0
Advent1
ну, здесь хотя бы фотошопер пытался прикрыть свою работу, засветы возле талии на первом снимке, правда небо пробило горизонт и упало прямо в море,но по другому не скрыть. Пайдет.
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