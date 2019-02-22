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"Все Бабкинское семейство": Снежана Бабкина поделилась забавным рисунком дочери

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Дочь Сергея и Снежаны Бабкиных порадовала родителей рисунком всей семьи.
"Все Бабкинское семейство": Снежана Бабкина поделилась забавным рисунком дочери
"Все Бабкинское семейство": Снежана Бабкина поделилась забавным рисунком дочери

Украинская актриса и танцовщица, жена и менеджер певца Сергея Бабкина Снежана порадовала поклонников новым постом в Instagram.

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Звезда поделилась с подписчиками творчеством своей дочери Веселины. Девочка нарисовала всю семью Бабкиных.

“Утреннее творчество Веселины Бабкиной. Или “из раннего“ - в прямом смысле раннего. Заходим в комнату их будить, сидит, творит. На этом рисунке вы можете наблюдать всё наше Бабкинское семейство. И мы передаём Вам привет!“ – эмоционально подписала кадр Снежана.

Отметим, что  Сергей  и Снежана познакомились в августе 2007 года. 11 мая 2008-го они повенчались, а 27 марта 2009 года официально поженились. Еще через год  у пары родилась дочь Веселина. Также у Снежаны есть сын Артур от первого брака.

Напомним, ранее Сергей и Снежана Бабкины показали, как занимаются йогой.

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Теги: Снежана Бабкина, Сергей Бабкин
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Источник: Ivona.bigmir.net

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