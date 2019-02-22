Певица Гайтана показала редкий кадр с мужем

Артистка редко публикует фото со своим супругом.

Известная украинская певица, участница “Евровидения-2012“ Гайтана поделилась с поклонниками снимком из семейного архива.

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Артистка опубликовала в Instagram редкий кадр с мужем Александром. В подписи к фото звезда разместила несколько любимых строк из новой песни “Закохана“.

Ти наче хвиля нова. Я знайшла свою планету, і я на ній залишаюсь… Я в тебе закохана... - трогательно подписала кадр Гайтана.

Напомним, ранее Гайтана выпустила новый трек ко Дню Святого Валентина.