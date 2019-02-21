Светлана Тарабарова поделилась трогательным снимком с маленьким сыном
Совсем скоро малышу исполниться полгода.
Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками милыми снимками со своим маленьким сыном Иваном.
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Новые кадры звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На первом снимке певица нежно целует малыша. А на втором – вместе с сыном наблюдает за закатом.
“Наш Всесвіт“, - лаконично подписала фото Тарабарова.
Отметим, певица Светлана Тарабарова родила сына Ивана 9 сентября 2018 года.
Напомним, ранее Катя Осадчая показала, как вырос ее старший сын от первого брака.
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