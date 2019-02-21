Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Светлана Тарабарова поделилась трогательным снимком с маленьким сыном

Комментариев: 0
Совсем скоро малышу исполниться полгода.
Светлана Тарабарова поделилась трогательным снимком с маленьким сыном
Светлана Тарабарова поделилась трогательным снимком с маленьким сыном
instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками милыми снимками со своим маленьким сыном Иваном.

Читай также: Суперзвезды: Лобода показала совместное фото с подросшей дочкой

Новые кадры звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На первом снимке певица нежно целует малыша. А на втором – вместе с сыном наблюдает за закатом.

“Наш Всесвіт“, - лаконично подписала фото Тарабарова.

Отметим, певица Светлана Тарабарова родила сына Ивана 9 сентября 2018 года.

Напомним, ранее Катя Осадчая показала, как вырос ее старший сын от первого брака.

Поделись:
Теги: Светлана Тарабарова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь