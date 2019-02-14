Маска как из "Молчания ягнят": Брежнева шокировала новым клипом
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Уже не один год Вера Брежнева покоряет миллионы поклонников по всему миру не только своей волшебной красотой, но и необычайным талантом. Её работы, под чутким руководством мужа и продюсера Константина Меладзе, неизменно получают высокую оценку критиков.
За певицей довольно крепко закрепился образ романтической натуры, который находит свой отклик не только в музыке исполнительницы, но и в её стильных нарядах: Вера предпочитает простоту, удобство и элегантность.
Тем сильнее она шокировала своих поклонников, представ в новом клипе в кольчуге из стразов и маске, напоминающей намордник.
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Видеоролик с фантастическим сюжетом, по словам самой певицы, для неё – не просто очередная работа.
Для меня это больше, чем песня. Именно поэтому видео получилось больше, чем клип - написала Брежнева.
Для меня это больше, чем песня. Именно поэтому видео получилось больше, чем клип. Любовь - это волшебство, которое есть в каждом. Люди, любите друг друга. 💙 Благодарю свою dream-team : Продюсер @meladzemusic Режиссёр @alanbadoev Оператор @nosdp Художник-постановщик @helengadjilova Мой костюм и маска @ivakhova Невесомый мэйк для меня @tamrikori Hair #ИгорьЛомов Грим актеров @rymakova Стиль актеров @andy_anikeyev 2й Реж @ianamazana И поздравляю нас всех с премьерой 💙 Ссылка в шапке профиля 👆🏼 #ВераБрежнева #ЛюбитеДругДруга
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Некоторые поклонники тут же окрестили Брежневу “Снежной королевой“:
Другие же – нашли некоторое сходство с маской Ганнибала Лектера из фильма “Молчание Ягнят“:
Впрочем, это не первый раз, когда Вера Брежнева примеряет на себя королевский образ.
Ранее мы писали, что Брежнева удивила сменой цвета волос.
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