Вера Брежнева появилась в клипе "Любите друг друга" в неожиданном образе.

Маска как из "Молчания ягнят": Брежнева шокировала новым клипом instagram.com/ververa

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Уже не один год Вера Брежнева покоряет миллионы поклонников по всему миру не только своей волшебной красотой, но и необычайным талантом. Её работы, под чутким руководством мужа и продюсера Константина Меладзе, неизменно получают высокую оценку критиков.

За певицей довольно крепко закрепился образ романтической натуры, который находит свой отклик не только в музыке исполнительницы, но и в её стильных нарядах: Вера предпочитает простоту, удобство и элегантность.

Тем сильнее она шокировала своих поклонников, представ в новом клипе в кольчуге из стразов и маске, напоминающей намордник.

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Видеоролик с фантастическим сюжетом, по словам самой певицы, для неё – не просто очередная работа.



Для меня это больше, чем песня. Именно поэтому видео получилось больше, чем клип - написала Брежнева.

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Некоторые поклонники тут же окрестили Брежневу “Снежной королевой“:

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Другие же – нашли некоторое сходство с маской Ганнибала Лектера из фильма “Молчание Ягнят“:

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Впрочем, это не первый раз, когда Вера Брежнева примеряет на себя королевский образ.

Ранее мы писали, что Брежнева удивила сменой цвета волос.