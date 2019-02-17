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Соблазнительная Даша Астафьева порадовала поклонников новой фотосессией

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Звезда вновь разместила в Сети откровенные снимки.
Соблазнительная Даша Астафьева порадовала поклонников новой фотосессией
Соблазнительная Даша Астафьева порадовала поклонников новой фотосессией
instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская певица Даша Астафьева порадовала фанатов новыми снимками. Девушка опубликовала в Instagram кадры с откровенной фотосессии.

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На фото звезда позирует в купальнике бежевого цвета, а на ее руке можно увидеть красивых искусственных бабочек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@martasyrko + @ivannamamchuk =

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

by @martasyrko #mua @ivannamamchuk

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

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Еще на одном снимке Даша позирует в черном купальнике на фоне природы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By @martasyrko #mua @ivannamamchuk

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

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Теги: Даша Астафьева, фотосессия
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Источник: Ivona.bigmir.net

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