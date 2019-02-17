Соблазнительная Даша Астафьева порадовала поклонников новой фотосессией

Звезда вновь разместила в Сети откровенные снимки.

Популярная украинская певица Даша Астафьева порадовала фанатов новыми снимками. Девушка опубликовала в Instagram кадры с откровенной фотосессии.

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На фото звезда позирует в купальнике бежевого цвета, а на ее руке можно увидеть красивых искусственных бабочек.

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Еще на одном снимке Даша позирует в черном купальнике на фоне природы.

Напомним, ранее Наталья Могилевская удивила кардинальной сменой имиджа.