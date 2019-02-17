Вера Брежнева показала, как танцует на коньках и написала, как стоит относиться к жизни.

"Розовые волосы - всего лишь лак": Брежнева зажигательно станцевала на катке instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева выставила в Инстаграм видео, где зажигательно танцует на катке. К ролику певица добавила к видео мотивационный пост о том, как нужно проводить свободное время.

Хочешь быть счастливым ? Будь ! Хочешь танцевать ? Танцуй! Хочешь провести время с друзьями - найди его 💙💙💙 и кайфуй , как мы с @bulyginamary 👯‍♀️- написала Брежнева.

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Также певица прокомментировала ролик, который выложила ранее. На видео у Веры волосы розового цвета.



Кстати, розовые волосы - это был всего лишь лак😂 да и вообще нужно проще ко всему относиться 💕- написала Брежнева.

Ранее мы писали, что Сеть пришла в восторг от фото Брежневой с мужем.