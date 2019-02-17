"Надя - гот": Дорофеева показала свое воскресное настроение
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Украинская певица, участница “Время и Стекло“ Надя Дорофеева поделилась в Инстаграм снимком в черной одежде и с темным макияжем. Образ певицы состоит из темной водолазки, кожаных штанов и массивных кроссовок. Дополняет его темного оттенка помада.
Sunday mood (Воскрестное настроение) - подписала снимок Дорофеева.
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Фанаты прокомментировали публикацию, отметив, что исполнительница напоминает в таком образе представительницу субкультуры готов.
Надя гот 👁, - пишут поклонники.
Вашє чьотко, - прокомментировали пост.
Класс, на рокершу похожа, - написали в Сети.
Красотка на стиле, - процитировали песню “Время и Стекло“.
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