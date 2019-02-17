Надя Дорофеева выложила фото в необычном наряде.

"Надя - гот": Дорофеева показала свое воскресное настроение instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица, участница “Время и Стекло“ Надя Дорофеева поделилась в Инстаграм снимком в черной одежде и с темным макияжем. Образ певицы состоит из темной водолазки, кожаных штанов и массивных кроссовок. Дополняет его темного оттенка помада.

Sunday mood (Воскрестное настроение) - подписала снимок Дорофеева.

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Фанаты прокомментировали публикацию, отметив, что исполнительница напоминает в таком образе представительницу субкультуры готов.

Надя гот 👁, - пишут поклонники.

Вашє чьотко, - прокомментировали пост.

Класс, на рокершу похожа, - написали в Сети.

Красотка на стиле, - процитировали песню “Время и Стекло“.



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