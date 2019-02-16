Зачитала репчик: Лобода необычно исполнила свои "40 градусов"
Светлана Лобода представила необычное реп-исполнения своего хита "40 градусов".
Читай также: “Надя - гот“: Дорофеева показала свое воскресное настроение
Певица Светлана Лобода спела свой хит “40 градусов“ в стиле реп. Видео из студии появилось на ее странице в Инстаграм.
Мнения поклонников в комментариях разделились. Часть отметила, что им очень понравилось новое звучание песни - “интересно звучит“, однако, некоторые написали, что реп=вариант - “полный отстой“.
Ранее мы писали, что Ани Лорак в Сети заподозрили в беременности.
Полная версия правил