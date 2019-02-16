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Зачитала репчик: Лобода необычно исполнила свои "40 градусов"

Комментариев: 1
Светлана Лобода представила необычное реп-исполнения своего хита "40 градусов".

Зачитала репчик: Лобода необычно исполнила свои
Зачитала репчик: Лобода необычно исполнила свои "40 градусов"
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода спела свой хит “40 градусов“ в стиле реп. Видео из студии появилось на ее странице в Инстаграм.

Мнения поклонников в комментариях разделились. Часть отметила, что им очень понравилось новое звучание песни - “интересно звучит“, однако, некоторые написали, что реп=вариант - “полный отстой“.

Ранее мы писали, что Ани Лорак в Сети заподозрили в беременности. 

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Теги: Светлана Лобода, LOBODA, перебежчики
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
русский  (аноним)  18.02.2019, 12:03
Оценка:  0
русский
Хочу страппон от Светы в свой пуканчик в Питере. Кто то хочет отсосать у Димы Билана земляки, я помогу.
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