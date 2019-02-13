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Популярную инста-диву Алену Омович затроллили из-за "пластики" и фотошопа

Комментариев: 1
"Украинскую Ким Кардашьян" раскритиковали подписчики из-за странного внешнего вида.

Популярную инста-диву Алену Омович затроллили из-за
Популярную инста-диву Алену Омович затроллили из-за "пластики" и фотошопа
instagram.com/alena_omovych

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24-летняя киевлянка Алена Омович, которая часто выкладывает в Сеть откровенные снимки и получила прозвище “украинская Ким Кардашьян“, нарвалась на шквал критики подписчиков.

Инста-дива выставила в Сети “праздничные“ фото. На одной из них Алена позирует с огромным букетом роз в откровенном красном белье. А на втором - сидит на сиденье машины в бежевом платье с красной розой.

Happy Valentines Day, - написала Алена.

Оба снимка вызвали бурное обсуждение среди подписчиков. Фолловеры раскритиковали инста-диву за последствия частых процедур по увеличению скул и губ. Также внимание фолловеров привлек тот факт, что Алена сделала фото с огромным букетом сама, поскольку в зеркале на заднем плане - только ее отражение.

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Ну правда, все красиво, кроме губ, - написали в Сети.

А губы полностью не закрывают рот?так и язык может высохнуть, - потроллили подписчики.


Делали фото с помощью штатива? - уточнили пользователи Сети.
 

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Фото с розой вызвало еще больший шквал критики в Сети. Пользователи отметили, что пластические операции и фотошоп не красят украинскую “Ким“.

Ну что ,что у тебя с лицом ,зачем ты это делаешь?такая девка красивая, перефотошопливает, - отметили в Сети.

Были же красивой, - написали в комментариях. 


Я недавно увидела ее фото 10 лет назад и поняла что она была красивой раньше, а не то что сейчас -кошмарик-губарик бровярик- сисярик-недоходулик. Жаль что человек не понимает что с собой делает🤦🏻‍♀️ - пишут подписчики.


В жизни она намного красивее и натуральнее выглядит чем в инсте😌 - написали в комментариях.
 

Ранее мы писали, что Лорак затроллили в Сети из-за утягивающего белья.

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Теги: откровение наряды звезд, фотошоп
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
neuromus    15.02.2019, 12:03
Оценка:  0
neuromus
Фотошоп зашкаливает! Это диагноз!
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