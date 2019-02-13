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Лобода заинтриговала снимком в объятиях неизвестного мужчины

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Певица поблагодарила мужчину за то, что был рядом.
Лобода заинтриговала снимком в объятиях неизвестного мужчины
Лобода заинтриговала снимком в объятиях неизвестного мужчины
instagram.com/lobodaofficial

Скандальная украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников новым фото в Instagram. На новом снимке исполнительница позирует в объятиях своего партнера по съемках клипа “Instadrama“.

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В подписи к черно-белым фото Светлана трогательно поблагодарила актера.

“Спасибо, что был рядом... Мой главный герой ... Человек с большим сердцем и глубоким взглядом“, - написала певица.

Напомним, ранее Дорн и Лобода выступили на дне рождения жены российского чиновника.

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Теги: Светлана Лобода, LOBODA
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