Лобода заинтриговала снимком в объятиях неизвестного мужчины
Певица поблагодарила мужчину за то, что был рядом.
Скандальная украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников новым фото в Instagram. На новом снимке исполнительница позирует в объятиях своего партнера по съемках клипа “Instadrama“.
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В подписи к черно-белым фото Светлана трогательно поблагодарила актера.
“Спасибо, что был рядом... Мой главный герой ... Человек с большим сердцем и глубоким взглядом“, - написала певица.
Напомним, ранее Дорн и Лобода выступили на дне рождения жены российского чиновника.
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