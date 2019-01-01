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Матерящийся Потап и кормящая корова: Приколы на съемках нового клипа NK

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Как снимали новую видеоработу Насти Каменских "Попа как у Ким".

Матерящийся Потап и кормящая корова: Приколы на съемках нового клипа NK
Матерящийся Потап и кормящая корова: Приколы на съемках нового клипа NK
Скриншот из видео

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В Сеть выложили видео о съемках нового клипа Насти Каменских “Попа как у Ким“, который вышел сегодня, 14 февраля.

В ролике Каменских и продюсер Алеексей Потапенко (Потап), который также сыграл в новом клипе NK, рассказывают об идее песни и ярких моментах на съемках.

Ранее мы писали, что Каменских заподозрили в беременности. 

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Теги: Потап, Настя Каменских, прикол
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Источник: Ivona.bigmir.net

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