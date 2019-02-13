Даша Астафьева порадовала новым горячим образом на премьере картины "Продюсер" .

Горячие фото в стиле пинап: Астафьева поразила публику новым образом instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, актриса, шоувумен Даша Астафьева появилась на премьере комедии “Продюсер“ в броском наряде, который открыл пышную грудь звезды. В картине Астафьева сыграла саму себя.

Несколько фото с презентации Астафьева разместила в Инстаграм.

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Поклонники пришли в восторг от образа Дарьи и даже сравнили ее снимки с изображениями “горячих девушек“, секс-символов в стиле пинап.

😍красотуля в стиле пинап, - написали в Сети.

Я положила эту фотку возле чая и он закипел, - пошутили фанаты.



Ну, шикарнючая, зараза, фешенебельная от кончиков волос....🔥🔥🔥🔥🔥🔥 - пишут в комментариях.



Ооо, Боги, я хочу это платье))) и грудь😁, - пошутили в комментариях.

Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали за неудачный наряд.