"Горячие фото в стиле пинап": Астафьева поразила публику новым образом
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Украинская певица, актриса, шоувумен Даша Астафьева появилась на премьере комедии “Продюсер“ в броском наряде, который открыл пышную грудь звезды. В картине Астафьева сыграла саму себя.
Несколько фото с презентации Астафьева разместила в Инстаграм.
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Поклонники пришли в восторг от образа Дарьи и даже сравнили ее снимки с изображениями “горячих девушек“, секс-символов в стиле пинап.
😍красотуля в стиле пинап, - написали в Сети.
Я положила эту фотку возле чая и он закипел, - пошутили фанаты.
Ну, шикарнючая, зараза, фешенебельная от кончиков волос....🔥🔥🔥🔥🔥🔥 - пишут в комментариях.
Ооо, Боги, я хочу это платье))) и грудь😁, - пошутили в комментариях.
Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали за неудачный наряд.
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