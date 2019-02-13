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"Горячие фото в стиле пинап": Астафьева поразила публику новым образом

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Даша Астафьева порадовала новым горячим образом на премьере картины "Продюсер" .

Горячие фото в стиле пинап: Астафьева поразила публику новым образом
Горячие фото в стиле пинап: Астафьева поразила публику новым образом
instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, актриса, шоувумен Даша Астафьева появилась на премьере комедии “Продюсер“ в броском наряде, который открыл пышную грудь звезды. В картине Астафьева сыграла саму себя.

Несколько фото с презентации Астафьева разместила в Инстаграм. 

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Поклонники пришли в восторг от образа Дарьи и даже сравнили ее снимки с изображениями “горячих девушек“, секс-символов в стиле пинап.

😍красотуля в стиле пинап, - написали в Сети.

Я положила эту фотку возле чая и он закипел, - пошутили фанаты.


Ну, шикарнючая, зараза, фешенебельная от кончиков волос....🔥🔥🔥🔥🔥🔥 - пишут в комментариях. 

Ооо, Боги, я хочу это платье))) и грудь😁, - пошутили в комментариях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@producermovie by @jetsetterua

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали за неудачный наряд. 

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Теги: Даша Астафьева, украинский шоу-бизнес, наряды звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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