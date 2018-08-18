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Дженнифер Лоуренс обручилась и похвасталась дорогим кольцом (фото)

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Известная американская актриса Дженнифер Лоуренс готовится к свадьбе с галеристом Куком Марони.
Дженнифер Лоуренс обручилась с нью-йоркским галеристом
Дженнифер Лоуренс обручилась с нью-йоркским галеристом
Getty images

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На этой неделе стало известно, что 28-летняя Дженнифер Лоуренс и 34-летний галерист Кук Марони помолвлены. О романе актрисы и директора галереи современного искусства Gladstone Gallerу стало известно еще летом 2018 года, но только спустя полгода Марони решил сделать оскароносной Лоуренс предложение.  

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Западные СМИ сообщают, что пара была замечена в одном из нью-йоркских ресторанов, где влюбленные праздновали радостное событие. По словам инсайдеров, на пальце у Дженнифер сверкало кольцо с крупным бриллиантом, что подтверждают опубликованные снимки папарацци. 

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони
Getty images

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Позднее, информацию о том, что Кук сделал предложение возлюбленной, подтвердили пресс-агенты знаменитостей. 

Дженнифер и Кук в Нью-Йорке
Дженнифер и Кук в Нью-Йорке
Getty images

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Сейчас Дженнифер и Кук проживают в Нью-Йорке, недалеко от офиса Марони в Верхнем Ист-Сайде. Как известно, 34-летний галерист окончил школу в Вермонте, а затем учился в Университете Нью-Йорка на факультете истории искусств. 

Кук Марони
Кук Марони
Getty images

Напомним, что ранее Лоуренс встречалась с Крисом Мартином,  Дарреном Аранофски и Николасом Холтом. С последним Дженнифер познакомилась на площадке фильма “Люди Икс: Первый класс“ в 2010 году. 

Ранее на скорую свадьбу намекнула украинская певица Алина Гросу.

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Теги: Дженнифер Лоуренс, Кук Марони, звездные романы, помолвка
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