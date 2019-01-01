Не в Украине: Хайден Панеттьери опубликовала совместное фото с дочкой

Экс-супруга Владимира Кличко опровергла слух о том, что их общая дочь живет с отцом в Киеве.

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На днях в СМИ появилась информация о том, что 4-летняя дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко, которые расстались после 9 лет отношений, сейчас живет с отцом в Киеве. Американская актриса опровергла слухи, опубликовав совместный снимок с малышкой Кайей.

Sweet moments with sleeping babes ❤️ pic.twitter.com/ui4cx02IOP — Hayden Panettiere (@haydenpanettier) 7 февраля 2019 г.

Сладкие моменты со спящей крошкой, - подписала кадр в своем Twitter Панеттьери.

Напомним, что в августе минувшего года Хайден Панеттьери и Владимир Кличко расстались. Как подтвердила тогда мать актрисы Лесли Фогель, на фоне расставания с Владимиром и изменений в работе Хайден переехала в Лос-Анджелес, однако она “не прекращает общение с боксером и сохраняет с ним дружеские отношения”.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери Getty images

Ранее новый парень Хейден Панеттьер впервые рассказал об их романе.