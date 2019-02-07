Светлана Лобода призналась в любви Диме Билану
Скандальная украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников новым постом в Instagram. Звезда посетила концерт российского певца Димы Билана и разместила в соцсети видео с шоу.
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В подписи к ролику Лобода отметила, что ей очень понравилось шоу “ПланетаБилан“.
Также звезда призналась российскому исполнителю в любви.
“Твой голос, твои глаза - это твоя душа... В них столько грусти , боли и одиночества ... и за это мы тебя любим. “Не отрекаются любя“...так тронуло меня ... Береги себя. Ты нам нужен. П.С. Ребятки, теперь можно выдыхать!!! Вы молодцы! При полном зале“, - написала Лобода.
Твой голос, твои глаза- это твоя душа... в них столько грусти , боли и одиночества ... и за это мы тебя любим «Не отрекаются любя» .....так тронуло меня ..... Береги себя. Ты нам нужен п.с. Ребятки, теперь можно выдыхать !!!! вы молодцы! при полном зале @bilanofficial @rudkovskayaofficial Примите мои поздравления !!!!! ️
Напомним, ранее Лобода шокировала неожиданным нарядом.
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