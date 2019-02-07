Светлана Лобода призналась в любви Диме Билану

Певица поблагодарила Билана за новое шоу.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников новым постом в Instagram. Звезда посетила концерт российского певца Димы Билана и разместила в соцсети видео с шоу.

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В подписи к ролику Лобода отметила, что ей очень понравилось шоу “ПланетаБилан“.

Также звезда призналась российскому исполнителю в любви.

“Твой голос, твои глаза - это твоя душа... В них столько грусти , боли и одиночества ... и за это мы тебя любим. “Не отрекаются любя“...так тронуло меня ... Береги себя. Ты нам нужен. П.С. Ребятки, теперь можно выдыхать!!! Вы молодцы! При полном зале“, - написала Лобода.

Напомним, ранее Лобода шокировала неожиданным нарядом.