Джастин Бибер рассказал, почему не занимался с Хейли сексом до свадьбы

Джастин Бибер раскрыл секреты интимных отношений с женой.

Джастин Бибер рассказал, почему не занимался с Гейли сексом до свадьбы Джастин Бибер рассказал, почему не занимался с Гейли сексом до свадьбы

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Канадский музыкант Джастин Бибер рассказал, почему не занимался сексом со своей женой Хейли Болдуин до свадьбы.

Интервью пары цитирует ТСН, ссылаясь на DailyMail.

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Пара не занималась сексом до самой свадьбы, поскольку Бибер и Болдуин росли в верующих семьях, и сейчас пытаются вести праведный образ жизни.

По словам Джастина, когда он начал встречаться с Хейли прошлым летом, то уже больше года воздерживался от секса.

Читай также: Вся в золоте: Даша Астафьева очаровала соблазнительными фото Я подумал, что без секса смогу стать ближе к Богу. Не думаю, что он запрещает секс, чтоб загнать нас в рамки. Он просто предупреждает нас, что секс может причинить много боли. Иногда люди занимаются сексом, потому что чувствуют себя плохо и страдают от проблем с самооценкой. Таким способом я хотел посвятить себя Богу, поскольку чувствовал, что это действительно нужно моей душе. И я верю, что в результате бог благословил меня Хейли. Вы получаете вознаграждение за хорошее поведение, - заявил Бибер.

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Также Джастин объяснил, что вначале отношений они с Хейли не могли до конца довериться друг-другу, из-за его природной мнительности.

Мне сложно доверять людям. Я боролся с чувством, что люди используют меня, и обязательно хотят что-то от меня получить. Одна из принципиальных вещей для меня - это доверие к себе. Я принимал плохие решения сам по себе и в отношениях. Эти ошибки повлияло на мою уверенность в своих суждениях. мне даже было трудно доверять Хейли. Мы работали над этим. Я эмоционально Неуравновешенный. Я борюсь со всем ... Хейли очень логична и структурирована, что мне и надо. мне нужно то, в чем я могу быть уверен - сказал Бибер.

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Его жена, Хейли сообщила, что привыкнуть к новому статусу мужа и жены им довольно непросто.

Мы молоды и только учимся. Я не буду сейчас врать, что брак - это магия, нечто совершенно фантастическое. Отношения всегда будут сложной вещью. НЕ бывает такого, что Просыпаясь утром, ты каждый день радуешься тому, как все идеально и как ты влюблен . Супруги совсем НЕ об этом. мы очень молоды, и это дико пугает. мы будем еще сильно меняться. Но мы пообещали друг другу, что пройдем этот путь вместе и поддержим любые изменения друг в друге. это то, как я вижу брак, - сказала молодая жена.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились 14 сентября 2018-го. По слухам, их роман начался еще в 2015-м, но потом пара рассталась. Возобновили отношения звезды летом 2018-го.

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