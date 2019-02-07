Джастин Бибер рассказал, почему не занимался с Хейли сексом до свадьбы
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Канадский музыкант Джастин Бибер рассказал, почему не занимался сексом со своей женой Хейли Болдуин до свадьбы.
Интервью пары цитирует ТСН, ссылаясь на DailyMail.
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Пара не занималась сексом до самой свадьбы, поскольку Бибер и Болдуин росли в верующих семьях, и сейчас пытаются вести праведный образ жизни.
По словам Джастина, когда он начал встречаться с Хейли прошлым летом, то уже больше года воздерживался от секса.
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Я подумал, что без секса смогу стать ближе к Богу. Не думаю, что он запрещает секс, чтоб загнать нас в рамки. Он просто предупреждает нас, что секс может причинить много боли. Иногда люди занимаются сексом, потому что чувствуют себя плохо и страдают от проблем с самооценкой. Таким способом я хотел посвятить себя Богу, поскольку чувствовал, что это действительно нужно моей душе. И я верю, что в результате бог благословил меня Хейли. Вы получаете вознаграждение за хорошее поведение, - заявил Бибер.
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Также Джастин объяснил, что вначале отношений они с Хейли не могли до конца довериться друг-другу, из-за его природной мнительности.
Мне сложно доверять людям. Я боролся с чувством, что люди используют меня, и обязательно хотят что-то от меня получить. Одна из принципиальных вещей для меня - это доверие к себе. Я принимал плохие решения сам по себе и в отношениях. Эти ошибки повлияло на мою уверенность в своих суждениях. мне даже было трудно доверять Хейли. Мы работали над этим. Я эмоционально Неуравновешенный. Я борюсь со всем ... Хейли очень логична и структурирована, что мне и надо. мне нужно то, в чем я могу быть уверен - сказал Бибер.
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Его жена, Хейли сообщила, что привыкнуть к новому статусу мужа и жены им довольно непросто.
Мы молоды и только учимся. Я не буду сейчас врать, что брак - это магия, нечто совершенно фантастическое. Отношения всегда будут сложной вещью. НЕ бывает такого, что Просыпаясь утром, ты каждый день радуешься тому, как все идеально и как ты влюблен . Супруги совсем НЕ об этом. мы очень молоды, и это дико пугает. мы будем еще сильно меняться. Но мы пообещали друг другу, что пройдем этот путь вместе и поддержим любые изменения друг в друге. это то, как я вижу брак, - сказала молодая жена.
“It’s just that I’m fighting to do this the right way, to build a healthy relationship,” Hailey clarifies. “I want people to know that. We’re coming from a really genuine place. But we’re two young people who are learning as we go. I’m not going to sit here and lie and say it’s all a magical fantasy. It’s always going to be hard. It’s a choice. You don’t feel it every single day. You don’t wake up every day saying, ‘I’m absolutely so in love and you are perfect.’ That’s not what being married is. But there’s something beautiful about it anyway—about wanting to fight for something, commit to building with someone. We’re really young, and that’s a scary aspect. We’re going to change a lot. But we’re committed to growing together and supporting each other in those changes. That’s how I look at it. At the end of the day, too, he’s my best friend. I never get sick of him.” ❤ Justin grins. “And you’re my baby boo.” 🤧🤧 #haileybieber #justinbieber #jailey #haileybieber
Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились 14 сентября 2018-го. По слухам, их роман начался еще в 2015-м, но потом пара рассталась. Возобновили отношения звезды летом 2018-го.
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