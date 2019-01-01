Ирина Шейк призналась, почему скрывает отношения с Брэдли Купером

Известная модель рассказала, почему запрещает расспрашивать о семейных отношениях с голливудским актероv.

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Известная модель и актриса Ирина Шейк, которая накануне шокировала поклонников новыми снимками, призналась, почему не любит афишировать подробности своей личной жизни. Напомним, что 33-летняя звезда воспитывает полуторагодовалую дочь Лею вместе со своим 44-летним возлюбленным Брэдли Купером.

Шейк в кадре для нового выпуска Glamour glamourmagazine.uk

У меня полно друзей, которые рассказывают о личной жизни в своих соцсетях. Я восхищаюсь этим и думаю, что это здорово. Но полагаю, что это личный выбор каждого. Поскольку моя работа предполагает то, что я должна быть на виду, я решила, что моя личная жизнь будет тихой и спокойной. Вот почему она называется личной — потому что это то, что имеет отношение только к вам и вашей семье, и я счастлива, что это так, — поделилась Шейк в недавнем интервью британскому Glamour.

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Модель также затронула тему общественного давления, с которым сталкиваются многие женщины, ставшие матерями.

В этом современном мире я действительно уверена, что, если у вас есть ребенок, это совершенно не значит, что вы должны носить длинное платье. Я считаю, что нужно оставаться собой и понимать, кем ты хочешь быть. Не думаю, что нужно меняться, только потому, что ты становишься матерью. Нет, я по-прежнему я, — говорит Шейк.

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью Getty images

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