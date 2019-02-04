У главного украинского талант-шоу "Голос страны" поменялись правила для участников.

"Голос страны-9" впервые дает вокалистам #другийшанс Пресс-служба

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9 февраля, в 21:00 зрители телеканала «1+1» увидят экватор слепых прослушиваний девятого сезона самого вокального проекта «Голос країни». Известные всем тренеры: певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK, международная звезда Dan Balan уже четвертую неделю подряд ищут невероятные голоса из народа, ведь лозунг сезона - “Зірки серед нас“.

Пресс-служба

Впервые в истории проекта “Голос країни“ зазвучит по-новому. Вокалистам дают новую возможность стать частью проекта. Все желающие, кто не смог пройти дальше, или те, кто просто боялись попробовать себя на кастингах или на сцене, могут попробовать свою удачу в новом вокальном онлайн отборе #другийшанс.

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По условиям участия в #другийшанс участник должен записать свое пение на видео и опубликовать его в Instagram с хэштегом #другийшанс и #голоскраїни. Онлайн-отбор пройдет в три этапа. В первый этап пройдут ТОП-50 лучших голосов.

пресс-служба

Во второй - 8 победителей, которых выберут «онлайн-тренеры», участники предыдущих сезонов. На третьем этапе 8 участников предыдущего отбора сойдутся в онлайн-боях. Победителя выберут телезрители, ведь именно они являются «пятым тренером» в этом проекте. Победитель автоматически станет участником «слепых прослушиваний» юбилейного десятого сезона “Голосу країни“.

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В это воскресенье на сцену «Голосу країни-9» готовы выйти новые участники. Среди них 25-летний врач-педиатр Мельник Александр из города Черновцы, 46-летний композитор Жадан Василий, под песню которого выходит на ринг Александр Усик, 35-летний преподаватель по вокалу Натальи Могилевской Уварова Виктория и другие таланты, которые будут пытаться своим вокалом повернуть тренерские кресла.

Пресс-служба

Напомним, девятый сезон пройдет под лозунгом «Зірки серед нас», поэтому проект обещает открыть неизвестных ранее вокалистов из народа. Команда «Голосу країни» в период кастингов прослушала более десяти тысяч вокалистов, из которых около 100 прошли на слепые прослушивания.

Пресс-служба

Еще больше интересных выступлений и ярких вокалистов можно увидеть в новом сезоне “Голосу країни“ каждое воскресенье в 21:00 на телеканале “1+1“.

Ранее мы писали, что Кароль заинтриговала подписью к фото.