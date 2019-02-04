"Голос страны-9" впервые дает вокалистам #другийшанс
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9 февраля, в 21:00 зрители телеканала «1+1» увидят экватор слепых прослушиваний девятого сезона самого вокального проекта «Голос країни». Известные всем тренеры: певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK, международная звезда Dan Balan уже четвертую неделю подряд ищут невероятные голоса из народа, ведь лозунг сезона - “Зірки серед нас“.
Впервые в истории проекта “Голос країни“ зазвучит по-новому. Вокалистам дают новую возможность стать частью проекта. Все желающие, кто не смог пройти дальше, или те, кто просто боялись попробовать себя на кастингах или на сцене, могут попробовать свою удачу в новом вокальном онлайн отборе #другийшанс.
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По условиям участия в #другийшанс участник должен записать свое пение на видео и опубликовать его в Instagram с хэштегом #другийшанс и #голоскраїни. Онлайн-отбор пройдет в три этапа. В первый этап пройдут ТОП-50 лучших голосов.
Во второй - 8 победителей, которых выберут «онлайн-тренеры», участники предыдущих сезонов. На третьем этапе 8 участников предыдущего отбора сойдутся в онлайн-боях. Победителя выберут телезрители, ведь именно они являются «пятым тренером» в этом проекте. Победитель автоматически станет участником «слепых прослушиваний» юбилейного десятого сезона “Голосу країни“.
Приготуйся! ⠀ Вперше в історії проекту пошук кращого голосу народу переходить в онлайн! Вперше глядачі стануть тренерами, а переможець онлайн-перегонів заспіває у фіналі шоу та потрапить до десятого сезону. ⠀ 1. Запиши свій спів на відео 2. Опублікуй його в Instagram з хештегами #другийшанс та #голоскраїни. ⠀ Це твій #другийшанс потрапити на велику сцену. В тебе 2 тижні! ⠀ #голоскраїни9 #зіркисереднас
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В это воскресенье на сцену «Голосу країни-9» готовы выйти новые участники. Среди них 25-летний врач-педиатр Мельник Александр из города Черновцы, 46-летний композитор Жадан Василий, под песню которого выходит на ринг Александр Усик, 35-летний преподаватель по вокалу Натальи Могилевской Уварова Виктория и другие таланты, которые будут пытаться своим вокалом повернуть тренерские кресла.
Напомним, девятый сезон пройдет под лозунгом «Зірки серед нас», поэтому проект обещает открыть неизвестных ранее вокалистов из народа. Команда «Голосу країни» в период кастингов прослушала более десяти тысяч вокалистов, из которых около 100 прошли на слепые прослушивания.
Еще больше интересных выступлений и ярких вокалистов можно увидеть в новом сезоне “Голосу країни“ каждое воскресенье в 21:00 на телеканале “1+1“.
Ранее мы писали, что Кароль заинтриговала подписью к фото.
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