Тина Кароль опять озадачила поклонников загадочным фото.

Кароль снова заподозрили во влюбленности instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль предложила поклонникам небольшой “квест“. Звезда выложила в Инстаграм свое фото и попросила фолловеров угадать, какую эмоцию передают ее глаза.

И какой вопрос задает этот взгляд? - спросила Кароль.

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Поклонники Кароль активно прокомментировали пост, отвечая на вопрос о ее взгляде.

Никакого вопроса. Просто Влюблена... - предположили поклонники звезды.

Наверно влюблена - написали фолловеры.

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Вариантов ответа было множество, поклонники певицы подчеркнули, что ее взгляд всегда передает нежность и вселяет оптимизм.

Я навіть не знаю ти така загадкова, - отметили поклонники.



Невероятно нежная... - написали в комментариях.



Он спрашивает меня “Эй, Тань, ты же знаешь что все будет хорошо? “ - написали в Сети.



Я не дам тебе спать, я тебе буду сниться ... - процитировали песню Кароль в ответ на вопрос.

Отметим, что Тина Кароль часто устраивает в соцсетях подобные “интерективные акции“. Также звезда публикует в Инстаграм свои портреты, нарисованные поклонниками-детьми.

Ранее мы писали, что Тина Кароль выложила фото в открытом летнем платье.

