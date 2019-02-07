Фреймут дала неожиданный совет о поведении с мужем
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На фан-странице украинской телеведущей Ольги Фреймут в Инстаграм опубликовали ее советы по поводу отношений с мужчинами.
Так, в цитате Фреймут, опубликованной freimut.news, говорится о том, что не стоит привыкать к мужчинам и продолжать отношения, если чувства уже остыли.
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Для мене стосунки можливі, тільки поки є любов. Як тільки бачиш, що хтось сумує, кому-то погано, треба йти. І для мене важливо піти першою. Я не хочу, щоб мене кинули. Тому чітко знаю, коли треба піти. Сумнів для мене означає “ні“, якщо я сумніваюся - в більшості випадків це означає, що продовжувати відносини або якусь справу не варто.
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Знайти свою людину можна, але не можна терпляче сидіти в будинку, де відчуваєш себе погано. Треба йти з цього будинку і шукати своє, - процитировали Фреймут в публикации.
— Не звикайте до чоловіка. Є сім'ї дуже нещасні, живуть тільки за звичкою. Їх все не влаштовує, але вони немов зрослися один з одним. Не дай господь так звикнути, перестати відчувати напруження емоцій. ⠀ Для мене стосунки можливі, тільки поки є любов. Як тільки бачиш, що хтось сумує, кому-то погано, треба йти. І для мене важливо піти першою. Я не хочу, щоб мене кинули. Тому чітко знаю, коли треба піти. Сумнів для мене означає «ні», якщо я сумніваюся - в більшості випадків це означає, що продовжувати відносини або якусь справу не варто. ⠀ Знайти свою людину можна, але не можна терпляче сидіти в будинку, де відчуваєш себе погано. Треба йти з цього будинку і шукати своє. ♥
Пост вызвал бурное обсуждение в Сети, многие подписчики отметили, что совет Фреймут - очень мудрый.
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