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Фреймут дала неожиданный совет о поведении с мужем

Комментариев: 3
Ольга Фреймут посоветовала подписчицам не привыкать к своим мужьям.

Фреймут дала неожиданный совет о поведении с мужем
Фреймут дала неожиданный совет о поведении с мужем
instagram.com/freimutolia

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На фан-странице украинской телеведущей Ольги Фреймут в Инстаграм опубликовали ее советы по поводу отношений с мужчинами.

Так, в цитате Фреймут, опубликованной freimut.news, говорится о том, что не стоит привыкать к мужчинам и продолжать отношения, если чувства уже остыли.

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Для мене стосунки можливі, тільки поки є любов. Як тільки бачиш, що хтось сумує, кому-то погано, треба йти. І для мене важливо піти першою. Я не хочу, щоб мене кинули. Тому чітко знаю, коли треба піти. Сумнів для мене означає “ні“, якщо я сумніваюся - в більшості випадків це означає, що продовжувати відносини або якусь справу не варто.

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Знайти свою людину можна, але не можна терпляче сидіти в будинку, де відчуваєш себе погано. Треба йти з цього будинку і шукати своє, - процитировали Фреймут в публикации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Не звикайте до чоловіка. Є сім'ї дуже нещасні, живуть тільки за звичкою. Їх все не влаштовує, але вони немов зрослися один з одним. Не дай господь так звикнути, перестати відчувати напруження емоцій. ⠀ Для мене стосунки можливі, тільки поки є любов. Як тільки бачиш, що хтось сумує, кому-то погано, треба йти. І для мене важливо піти першою. Я не хочу, щоб мене кинули. Тому чітко знаю, коли треба піти. Сумнів для мене означає «ні», якщо я сумніваюся - в більшості випадків це означає, що продовжувати відносини або якусь справу не варто. ⠀ Знайти свою людину можна, але не можна терпляче сидіти в будинку, де відчуваєш себе погано. Треба йти з цього будинку і шукати своє. ♥

Публикация от Ольга Фреймут (@freimut.news)

Пост вызвал бурное обсуждение в Сети, многие подписчики отметили, что совет Фреймут - очень мудрый. 

Ранее мы писали, что Тину Кароль снова заподозрили во влюбленности. 

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Теги: Ольга Фреймут, психология, замужество, брак
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  08.02.2019, 12:55
Оценка:  +1
гость
Советы может давать тот, кто живёт в браке не менее 20 лет и имеет взрослых детей, а не те кто их нагулял в процессе суперблядства!!!!!!!!!!!!
pусский  (аноним)  08.02.2019, 12:41
Оценка:  +2
pусский
Опытная сосалка в машине, мне рассказывали!
GreenPeace!    08.02.2019, 12:33
Оценка:  +4
GreenPeace!
Жизнь не всегда сплошная радость...возраст,усталась дают о себе знать,и нужно не уходить,если скучно,а вносить что-то новое в отношения.Уходят те,кто никогда не любил,и,наверное,и любить не умеет.Уходить нужно,когда пьют,бьют.А скука это не повод.
Игрек    08.02.2019, 13:00
Оценка:  +1
Игрек
И не знает, что такое любовь. Безответственность и эгоизм порождают такое мировоззрение. Такие чести к сожалению не имеют, а ведь многие ставят себе в пример.
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