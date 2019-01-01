Будет ли рекорд: сколько пар придут на мгновенное бракосочетания?
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День влюбленных - это как испытание для каждой пары. Нужно доказать свою любовь и самое главное - сделать так, чтобы событие запомнилось на весь год, до следующего Дня святого Валентина.
Не знаете как это сделать? Есть подсказку - приходите на Праздник влюбленных. Здесь для вас приготовили кучу развлечений, что усилят вашу любовь.
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А еще вас ждет концерт, созданный для признания в любви. Вам споет чувственный инди-группа KADNAY, ставший финалистом отбора Евровидения 2018 Также на сцене устроит зажигательное шо .екс-участник группы Агон Никита Горюк, он же ZVEROBOY. А напоследок - дуэт-супруги DUDA и Vera Kekelia, участники шоу “Голос страны“ и авторы сингла “Тебе“. Артисты исполнят свои лирические произведения, но не забудут о драйвовые радио-хиты.
На празднике построят фотозоне для самых инстаграмерив, разыграют кучу подарков и самое главное - устроят моментальную церемонию бракосочетания для всех желающих.
Девушки, если ваш парень тянет с женитьбой - тяните его по адресу: г.. Пр-кт Оболонский 1, ТРЦ DREAM TOWN 2.
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Приходите - в этом году День влюбленных будет особенным.
Событие организовано при поддержке “Happy Radio“.
Ранее мы писали, как провести День Валентина без пары.
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