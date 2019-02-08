Ради съемок сериала "Крепостная" построили город

Премьера костюмированной драмы состоится в конце февраля.

25 февраля в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера костюмированной драмы “Крепостная“. Зрителей ожидает невероятное погружение в мир 19 века – время балов, дуэлей, всепоглощающей страсти и великой любви. Одно из главных мест в сериале занимают прекрасные локации – как настоящие усадьбы, так и специально построенные павильоны, и даже улицы!

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Для того, чтобы герои смогли ходить по улицам Черниговской губернии, создателям пришлось хорошенько поработать. О настоящем городе, который построили под Киевом, рассказывает шоураннер проекта Тала Пристаецкая.

Съемки сериала "Крепостная" Пресс-служба

“К сожалению, в Украине найти историческую натуру на улицах города, не обезображенную современностью и технологичностью, практически невозможно. А нам нужен был не просто город, а провинциальный город 19 века. Поэтому съездив в Нежин, а по сюжету именно там происходят все события, и увидев асфальт, кондиционеры и пластиковые окна, мы поняли, что нужно искать другие варианты. Единственный вариант, который нам подходил – уже построенная натурная площадка города этого времени в Нежиловичах, под Киевом. Но все было в состоянии, которое требовало художественного вмешательства. Мы выбрали подходящие объекты, реконструировали несколько улиц, сделав из них Нежин и кусочек Киева“, - раскрывает секреты Тала.

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Именно там снимали экстерьер борделя, дом актрисы Ларисы, цветочный магазин, городскую управу, банк. Задача, которая стояла перед съемочной группой – не просто отреставрировать, а художественно отреставрировать: новый дом, старый дом, военная управа, городская управа и тд. Все должно было быть похожим на настоящий город. Это требовало не столько финансового инструмента, хотя это безусловно дорого, но и художественной мысли, которая была у художника-постановщика Александра Батенева.

Съемки сериала "Крепостная" Пресс-служба

“Мы много снимали на настоящих красивенных локациях: Киево-Печерская лавра, Софийский собор, музеи, особняки, поместья…. Когда ты видишь реальные городские стены, а потом приезжаешь на натурную площадку, где фанерные дома, за которыми просто пустота и только система, которая их поддерживает, то начинаешь переживать. Но мои страхи, усилиями художественной, режиссерской и операторской группы, были успешно и быстро развеяны“, - улыбается Тала.

Зрителям же стоит довериться профессионалам, и попытаться угадать, какие сцены снимали в специально построенном городе. Это можно сделать уже 25 февраля в 20:00 на телеканале СТБ.

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