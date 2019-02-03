"Что вы на Аньку гоните?": Седокову затроллили в Сети за новую песню

Украинскую певицу Анну Седокову раскритиковали в Сети за выступление на российском телеканале.

"Что вы на Аньку гоните?": Седакову раскритиковали за новую песню instagram.com/annasedokova

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Выступление украинской певицы Анны Седоковой, которая живет и работает в России, появилось в Инстаграм российского телеканала “Муз-ТВ“.

Как следует из подписи к видео, Седокова представила новую песню “Санта Барбара“. Во время ее исполнения певица рассмеялась, а потом продолжила петь.

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В комментариях подписчики резко раскритиковали пение Седоковой и ее странный смех.

Хоть поугорала, раз петь не умеет, - отметили в Сети.

Может она выпила, - предположили пользователи Сети.

Тот случай, когда фанерку лучше не выключать, - отметили в комментариях.

Не пой! Не пой больше! - написали в Сети.

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Однако, нашлись и защитники исполнительницы, которые попытались оправдать ее манеру исполнения.

Что вы на Аньку то гоните - они все так поют, - написали в комментариях.

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