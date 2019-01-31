Модель опубликовала детские снимки и поздравила маму с днем рождения.

Беременная жена Венсана Касселя показала, какой была в детстве instagram.com/tinakunakey

Жена актера Венсана Касселя, известная модель Тина Кунаки решила поздравить свою маму необычным способом.

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Девушка опубликовала в Instagram свои детские снимки с именинницей. Трогательные кадры звезда подписала так:

“С днем рождения мама. Я теперь люблю тебя еще больше, еще и потому, что тоже скоро стану мамой“.

Отметим, что 21-летняя Тина Кунаки и 52-летний Венсан Кассель поженились 24 августа 2018 года. А 1 января этого года стало известно, что пара ожидает на появление первого совместного ребенка.

Напомним, ранее Лилия Ребрик опубликовала трогательное фото с мужем.