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Беременная жена Венсана Касселя показала, какой была в детстве

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Модель опубликовала детские снимки и поздравила маму с днем рождения.
Беременная жена Венсана Касселя показала, какой была в детстве
Беременная жена Венсана Касселя показала, какой была в детстве
instagram.com/tinakunakey

Жена актера Венсана Касселя, известная модель Тина Кунаки решила поздравить свою маму необычным способом.

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Девушка опубликовала в Instagram свои детские снимки с именинницей. Трогательные кадры звезда подписала так:

“С днем рождения мама. Я теперь люблю тебя еще больше, еще и потому, что тоже скоро стану мамой“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

happy birthday mama I love you even more now that I’m gonna be a mama too

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

salut

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

Отметим, что 21-летняя Тина Кунаки и 52-летний Венсан Кассель поженились 24 августа 2018 года.  А 1 января этого года стало известно, что пара ожидает на появление первого совместного ребенка.

Напомним, ранее Лилия Ребрик опубликовала трогательное фото с мужем.

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Теги: Тина Кунаки, Венсан Кассель
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