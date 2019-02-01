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Регина Тодоренко показала родственников с Одессы

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Звезда опубликовала снимок с семейного ужина.
Регина Тодоренко показала родственников с Одессы
Регина Тодоренко показала родственников с Одессы
instagram.com/reginatodorenko

Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продолжает радовать поклонников новыми снимками.  Недавно Тодоренко  показала своих одесских родственников. Ведущая опубликовала в Instagram кадр с семейного ужина.

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На снимку Регины Тодоренко позирует рядом со своим мужем Владом Топаловым и с более десятка родственников.

Из подписи к фото, стало известно, что Тодоренко и Топалов приехали в родной город Регины Одессу, чтобы встретиться с родственниками.

“В Одессе мы каждый день встречаемся на семейный обед или ужин. Это так душевно, обожаю галдеж, шум, эту веселую суету и немного неуклюжих родственников. Теперь моя семья стала больше в 2, а то и в 3 раза. Это такое огромное счастье. И как же круто, будучи в любой точке мира, далеко от родных, понимать, что они всегда тебя ждут. Я с этими гормонами стала супер-сентиментальной. Ох... Просто люблю большую громкую семью и хочу, чтоб все были здоровы! Собирайтесь почаще со своими близкими и пусть встречи будут тёплыми,“ – написала телеведущая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Одессе мы каждый день встречаемся на семейный обед или ужин. Это так душевно, обожаю галдеж , шум, эту весёлую суету и немного неуклюжих родственников))) Теперь моя семья стала больше в 2, а то и в 3 раза Это такое огромное счастье И как же круто, будучи в любой точке мира, далеко от родных, понимать, что они всегда тебя ждут Я с этими гормонами стала супер-сентиментальной Ох... Просто люблю большую громкую семью и хочу, чтоб все были здоровы! Собирайтесь почаще со своими близкими и пусть встречи будут тёплыми. Хочу выразить благодарность за гостеприимство и вкуснейшую еду ресторану @marani_restoran хорошо, что кормящей маме врачи разрешили съесть шашлык #регинатодоренко

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Напомним, ранее Леся Никитюк попрощалась с Мальдивами.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов, Одесса
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гость  (аноним)  02.02.2019, 10:17
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