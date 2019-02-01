Регина Тодоренко показала родственников с Одессы

Звезда опубликовала снимок с семейного ужина.

Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продолжает радовать поклонников новыми снимками. Недавно Тодоренко показала своих одесских родственников. Ведущая опубликовала в Instagram кадр с семейного ужина.

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На снимку Регины Тодоренко позирует рядом со своим мужем Владом Топаловым и с более десятка родственников.

Из подписи к фото, стало известно, что Тодоренко и Топалов приехали в родной город Регины Одессу, чтобы встретиться с родственниками.

“В Одессе мы каждый день встречаемся на семейный обед или ужин. Это так душевно, обожаю галдеж, шум, эту веселую суету и немного неуклюжих родственников. Теперь моя семья стала больше в 2, а то и в 3 раза. Это такое огромное счастье. И как же круто, будучи в любой точке мира, далеко от родных, понимать, что они всегда тебя ждут. Я с этими гормонами стала супер-сентиментальной. Ох... Просто люблю большую громкую семью и хочу, чтоб все были здоровы! Собирайтесь почаще со своими близкими и пусть встречи будут тёплыми,“ – написала телеведущая.

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