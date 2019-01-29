Вера Брежнева показала, как развлекается на Мальдивах

Певица впервые отправилась в отпуск на побережье Мальдив.

Известная украинская певица Вера Брежнева не устает радовать поклонников новыми фото в Instagram.

Читай также: Dj NANA отдыхает в Таиланде

Так недавно звезда впервые полетела на Мальдивы. Брежнева похвасталась, что проведет там 5 дней.

“Я хотела попасть на эти острова много лет... И вот наконец-то появилась возможность. Сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но, надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня“,- рассказала Вера.

Вместе с Верой на Мальдивы прилетела и ее подруга - модель Елена Перминова. Для отдыха девушки выбрали пятизвездочный отель Joali Maldives.

Читай также: Ольга Фреймут показала редкое фото в купальнике

Отметим, что на отдыхе Брежнева устроила настоящий показ мод. Певица уже успела похвастаться стильными купальниками, шляпами и юбками.

Напомним, ранее Леся Никитюк попрощалась с Мальдивами.