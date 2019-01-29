Вера Брежнева показала, как развлекается на Мальдивах
Известная украинская певица Вера Брежнева не устает радовать поклонников новыми фото в Instagram.
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Так недавно звезда впервые полетела на Мальдивы. Брежнева похвасталась, что проведет там 5 дней.
“Я хотела попасть на эти острова много лет... И вот наконец-то появилась возможность. Сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но, надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня“,- рассказала Вера.
Я хотела попасть на эти острова много лет.. и вот наконец-то появилась возможность ✨ сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но, надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня. Выбирала среди нескольких отелей, которые советовали друзья, в итоге выбор пал на совсем новый @joalimaldives . И пусть эти 5 дней здесь будут райскими. ( правда один уже прошёл) Ps : да, ванна стоит на улице как у вас погодка?🤪
Вместе с Верой на Мальдивы прилетела и ее подруга - модель Елена Перминова. Для отдыха девушки выбрали пятизвездочный отель Joali Maldives.
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Отметим, что на отдыхе Брежнева устроила настоящий показ мод. Певица уже успела похвастаться стильными купальниками, шляпами и юбками.
Ровно месяц остался до нашего тура, который начинается с города #Томск , а пока, последний день собираю лучики тепла, чтобы согревать вас на концертах Увидимся в таких городах : Томск - 1 марта Кемерово - 2 марта Барнаул - 4 марта Новосибирск - 5 марта Курган - 6 марта Екатеринбург - 7 марта Ноябрьск - 10 марта Сургут - 11 марта Билеты и инфо на сайте brezhneva.com #vbband #верабрежнева
Напомним, ранее Леся Никитюк попрощалась с Мальдивами.
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