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Вера Брежнева показала, как развлекается на Мальдивах

Комментариев: 2
Певица впервые отправилась в отпуск на побережье Мальдив.
Вера Брежнева показала, как развлекается на Мальдивах
Вера Брежнева показала, как развлекается на Мальдивах
instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева не устает радовать поклонников новыми фото в Instagram.

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Так недавно звезда впервые полетела на Мальдивы. Брежнева похвасталась, что проведет там  5 дней.

“Я хотела попасть на эти острова много лет... И вот наконец-то появилась возможность. Сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но, надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня“,- рассказала Вера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я хотела попасть на эти острова много лет.. и вот наконец-то появилась возможность ✨ сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но, надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня. Выбирала среди нескольких отелей, которые советовали друзья, в итоге выбор пал на совсем новый @joalimaldives . И пусть эти 5 дней здесь будут райскими. ( правда один уже прошёл) Ps : да, ванна стоит на улице как у вас погодка?🤪

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Вместе с Верой на Мальдивы прилетела и ее подруга - модель Елена Перминова. Для отдыха девушки выбрали пятизвездочный отель Joali Maldives.

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Отметим, что на отдыхе  Брежнева устроила настоящий показ мод. Певица уже успела похвастаться стильными купальниками, шляпами и юбками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ровно месяц остался до нашего тура, который начинается с города #Томск , а пока, последний день собираю лучики тепла, чтобы согревать вас на концертах Увидимся в таких городах : Томск - 1 марта Кемерово - 2 марта Барнаул - 4 марта Новосибирск - 5 марта Курган - 6 марта Екатеринбург - 7 марта Ноябрьск - 10 марта Сургут - 11 марта Билеты и инфо на сайте brezhneva.com #vbband #верабрежнева

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Напомним, ранее Леся Никитюк попрощалась с Мальдивами.

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Теги: Вера Брежнева, отдых, Мальдивы
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.02.2019, 11:53
Оценка:  0
гость
Бедняжка то на Мальдивы то в тур в Курган Томск...
Духовный_скреп    02.02.2019, 10:51
Оценка:  0
Духовный_скреп
И нах. мне знать,как развлекается старушка Вера? Напишите о настоящих украинках,которые на "передке" страну защищают,волонтерах,спортсменках. Или они не башляют?
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