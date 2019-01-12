Дочь Оли Поляковой раскритиковали за излишнюю откровенность (фото)

Маша Полякова опубликовала в Instagram смелое фото, спровоцировав подписчиков на споры.

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Дочь Оли Поляковой 13-летняя Мария активно ведет свой аккаунт в Instagram. Недавно девушка похвасталась успехами в спорте и правильном питании, вызвав волну одобрительных комментариев фолловеров, а затем нарвалась на критику в свой адрес.

Накануне Маша опубликовала в своем блоге снимок, на котором позирует в ванной. Девушка подписала фото так: “Взрослая? Ребёнок?“.

Подписчики же назвали кадр “слишком откровенным“. “Ты очень красивая девушка! Но не старался по взрослеть, этого времени не вернешь.“, "Очень откровенно, как для подростка", “К чему эти странные фотки в 12 или 13 лет ? Это даже смешно!!!. Ребёнок должен выглядеть как ребёнок ,а не копировать маму !“, - пишут комментаторы.

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