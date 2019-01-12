Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дочь Оли Поляковой раскритиковали за излишнюю откровенность (фото)

Комментариев: 1
Маша Полякова опубликовала в Instagram смелое фото, спровоцировав подписчиков на споры.
Дочь Оли Поляковой раскритиковали за излишнюю откровенность
Дочь Оли Поляковой раскритиковали за излишнюю откровенность
Instagram

Читай также: “Украинская Кардашьян“: Настя Каменских заворожила сеть обнаженной фигурой

Дочь Оли Поляковой 13-летняя Мария активно ведет свой аккаунт в Instagram. Недавно девушка похвасталась успехами в спорте и правильном питании, вызвав волну одобрительных комментариев фолловеров, а затем нарвалась на критику в свой адрес.

Накануне Маша опубликовала в своем блоге снимок, на котором позирует в ванной. Девушка подписала фото так: “Взрослая? Ребёнок?“.

Подписчики же назвали кадр “слишком откровенным“. “Ты очень красивая девушка! Но не старался по взрослеть, этого времени не вернешь.“, "Очень откровенно, как для подростка",  “К чему эти странные фотки в 12 или 13 лет ? Это даже смешно!!!. Ребёнок должен выглядеть как ребёнок ,а не копировать маму !“, - пишут комментаторы.

Ранее украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала, на какой диете сидела во время беременности.

Поделись:
Теги: Маша Полякова, дочь Поляковой, фото, новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Духовный_скреп    13.01.2019, 19:22
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Скоро про дочку Поляковой будут больше писать,чем о президенте.Интересно сколько мамка забашляла бигмиру?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь