"Не могла смотреть на мясо": Регина Тодоренко рассказала о питании во время беременности

Украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что в период беременности сидела на "хлебной диете".

Регина Тодоренко рассказала о питании во время беременности Кадр из Youtube

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Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая вышла замуж за российского певца Влада Топалова, рассказала, как питалась во время беременности. Напомним, что звезда родила первенца в декабре минувшего года.

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Спустя месяц после родов Регина начала активно делиться с поклонниками своими впечатлениями о беременности. Так, на своей странице в Instagram, телеведущая призналась, что ела очень много мучного.

Мне хочется рассказать о своём питании во время беременности. Многие девушки в этот период садятся на диету, а я же, как и раньше, сидела на единственной диете – на хлебной! Всю беременность мне хотелось каких-то вкусных круассанов, булок, белого хлеба с маслом и хлеба с хлебом, - начала молодая мама.

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Тодоренко также отметила, что внезапно ей захотелось отказаться от употребления мяса и птицы.

В какой-то момент я совершенно перестала есть мясо. Хотя по жизни я - мясоед и даже часто шучу, что за время путешествий съела весь зоопарк, но во время беременности от мяса меня отвернуло. Я не могла смотреть ни на курицу, ни на индейку, которую так люблю, но переключилась на салаты и морепродукты, - добавила Регина.

В посте звезда подытожила, что ее “беременная диета“ состояла в основном из хлеба и картошки, которыми ведущая могла питаться день и ночь.

К слову, известные британские актеры Том Харди и Шарлотта Райли в этом месяце стали родителями во второй раз.