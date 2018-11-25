Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Не могла смотреть на мясо": Регина Тодоренко рассказала о питании во время беременности

Комментариев: 1
Украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что в период беременности сидела на "хлебной диете".
Регина Тодоренко рассказала о питании во время беременности
Регина Тодоренко рассказала о питании во время беременности
Кадр из Youtube

Читай также: Банты и “Букварь“: Гайтана показала себя первоклашкой

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая вышла замуж за российского певца Влада Топалова, рассказала, как питалась во время беременности. Напомним, что звезда родила первенца в декабре минувшего года.

Читай также: Беременная Тина Кунаки поделилась новыми пикантными фото

Спустя месяц после родов Регина начала активно делиться с поклонниками своими впечатлениями о беременности. Так, на своей странице в Instagram, телеведущая призналась, что ела очень много мучного.

Мне хочется рассказать о своём питании во время беременности. Многие девушки в этот период садятся на диету, а я же, как и раньше, сидела на единственной диете – на хлебной! Всю беременность мне хотелось каких-то вкусных круассанов, булок, белого хлеба с маслом и хлеба с хлебом, - начала молодая мама.

Читай также: Жанна Бадоева опубликовала редкое фото с дочкой

Тодоренко также отметила, что внезапно ей захотелось отказаться от употребления мяса и птицы.

В какой-то момент я совершенно перестала есть мясо. Хотя по жизни я - мясоед и даже часто шучу, что за время путешествий съела весь зоопарк, но во время беременности от мяса меня отвернуло. Я не могла смотреть ни на курицу, ни на индейку, которую так люблю, но переключилась на салаты и морепродукты, - добавила Регина.

В посте звезда подытожила, что ее “беременная диета“ состояла в основном из хлеба и картошки, которыми ведущая могла питаться день и ночь. 

К слову, известные британские актеры Том Харди и Шарлотта Райли в этом месяце стали родителями во второй раз.

Поделись:
Теги: Регина Тодоренко, телеведущая, беременность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  13.01.2019, 18:40
Оценка:  0
гость
Я её УЖЕ ненавижу!!!))) Как же любят журналисты задалбывать! На кой нам её байки? Что, напряг с новостями и уцепились за её "беременные воспоминания"?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь