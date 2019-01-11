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Дочь Оли Поляковой похудела на 7 кг: фото до и после

Комментариев: 4
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша поразила преображением.
Дочь Оли Поляковой похудела на 7 кг: фото до и после
Дочь Оли Поляковой похудела на 7 кг: фото до и после
instagram.com/mashapolyakova

Дочь украинской певицы Оли Поляковой 13-летняя Маша, которая сейчас отдыхает с мамой в Таиланде, похудела на 7 килограмм.

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Такого результата девочке удалось добиться всего за 4 месяца. Видимо, Маше передались от мамы не только внешность и длиннющие ноги, но и настойчивость с целеустремленностью. Переменами в фигуре дочери сама Оля Полякова похвасталась в своем Instagram-аккаунте:

Вот так работает спорт и правильное питание, а не отговорки “я ещё ребёнок“, “я после родов“, “у меня зима, депрессия, гормоны“! Эта девочка - герой, но она сама приняла это решение и вот результат: 4 месяца отказа от сладкого, мучного, шоколада, фастфуда, кока-колы! И бонус - чистейшая кожа лица (были прыщи)! И pole dance через день!

Артистка призналась, что помогала Маше худеть:

Правда, я ее поддержала, и тоже сидела на диете, чтобы не есть при ней. Мой результат -5 кг, ее - 7 кг! 

Смотрите, какой Маша Полякова была до похудения и как она выглядит сейчас:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот так работает спорт и правильное питание, а не отговорки, я ещё ребёнок ( я после родов, у меня зима, депрессия, гормоны ,нет силы воли! Эта девочка герой, но она сама приняла это решение и вот результат 4 месяцев, отказа от сладкого , мучного, шоколада, фастфуда, кока-колы! И бонус чистейшая Кожа лица!( были прыщи!) и pole dance через день! правда я ее поддержала, и тоже сидела на диете, что б не есть при ней , мой результат -5, ее - 7! Так что мамочки поддерживайте детей , вместе легче!И если честно хейт на ее странице тоже ее подстегнул..., так что нет худа без добра! Всем добра и маленьких попок!😘

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, ранее мы показывали идеальную фигуру певицы Светланы Лободы спустя 7 месяцев после родов.

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Теги: Оля Полякова, Маша Полякова, похудение, фото до и после
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Комментариев (4)
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русский  (аноним)  11.01.2019, 15:28
Оценка:  -1
русский
Наши бабы мокши красивше будут.А если на голову какошник надеть и щёки свяклой накрасить,ваще загядение...
гость  (аноним)  11.01.2019, 15:11
Оценка:  +2
гость
Физиономия неприятная у деточки.
В таком возрасте худеть на 7 кг аукнется потом , у мамаши мозгов нет чтоб обьяснить
pусский  (аноним)  11.01.2019, 15:11
Оценка:  0
pусский
Чистая доска - сверху два соска, а посредине дырка!
Баба Маня  (аноним)  11.01.2019, 15:09
Оценка:  +2
Баба Маня
Вот это новость,так новость...А как она сегодня покакала?
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