Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша поразила преображением.

Дочь Оли Поляковой похудела на 7 кг: фото до и после instagram.com/mashapolyakova

Дочь украинской певицы Оли Поляковой 13-летняя Маша, которая сейчас отдыхает с мамой в Таиланде, похудела на 7 килограмм.

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Такого результата девочке удалось добиться всего за 4 месяца. Видимо, Маше передались от мамы не только внешность и длиннющие ноги, но и настойчивость с целеустремленностью. Переменами в фигуре дочери сама Оля Полякова похвасталась в своем Instagram-аккаунте:

Вот так работает спорт и правильное питание, а не отговорки “я ещё ребёнок“, “я после родов“, “у меня зима, депрессия, гормоны“! Эта девочка - герой, но она сама приняла это решение и вот результат: 4 месяца отказа от сладкого, мучного, шоколада, фастфуда, кока-колы! И бонус - чистейшая кожа лица (были прыщи)! И pole dance через день!

Артистка призналась, что помогала Маше худеть:

Правда, я ее поддержала, и тоже сидела на диете, чтобы не есть при ней. Мой результат -5 кг, ее - 7 кг!

Смотрите, какой Маша Полякова была до похудения и как она выглядит сейчас:

Напомним, ранее мы показывали идеальную фигуру певицы Светланы Лободы спустя 7 месяцев после родов.