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"Украинская Кардашьян": Настя Каменских заворожила сеть обнаженной фигурой

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Украинская певица Настя Каменских продолжает баловать фанатов свежими снимками из Мексики.
Настя Каменских заворожила сеть обнаженной фигурой
Настя Каменских заворожила сеть обнаженной фигурой
Instagram

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Мы уже писали о том, что украинские исполнители Потап и Настя Каменских вместе проводят отпуск. Популярные звезды отправились отдыхать в Мексику, откуда делятся солнечными фотографиями на своих страницах в социальных сетях. На этих выходных NK опубликовала новые кадры с моря.

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Так, в Instagram Каменских появились несколько фото, где певица позирует в ярком купальнике, который выгодно подчеркивает ее фигуру.

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Фолловеры украинки не оставили красотку без внимания и комплиментов:  “Шикарная мечта“, “Красотка“, “Украинская Ким Кардашьян“, “Настя..ты прекрасна..обожаю!!!“, “Шикарное тело“, - пишут поклонники Насти.

А вот другая украинская знаменитость - ведущая Ольга Фреймут отдает предпочтение зимнему отдыху. Вместе с семьей звезда отправилась покорять заснеженные вершины Альп.

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Теги: Настя Каменских, фото, новости
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