"Украинская Кардашьян": Настя Каменских заворожила сеть обнаженной фигурой
Читай также: "Сказочная фея": Ирина Билык восхитила фанатов новым образом
Мы уже писали о том, что украинские исполнители Потап и Настя Каменских вместе проводят отпуск. Популярные звезды отправились отдыхать в Мексику, откуда делятся солнечными фотографиями на своих страницах в социальных сетях. На этих выходных NK опубликовала новые кадры с моря.
Читай также: Беременная Тина Кунаки поделилась новыми пикантными фото
Так, в Instagram Каменских появились несколько фото, где певица позирует в ярком купальнике, который выгодно подчеркивает ее фигуру.
Читай также: Жанна Бадоева опубликовала редкое фото с дочкой
Фолловеры украинки не оставили красотку без внимания и комплиментов: “Шикарная мечта“, “Красотка“, “Украинская Ким Кардашьян“, “Настя..ты прекрасна..обожаю!!!“, “Шикарное тело“, - пишут поклонники Насти.
А вот другая украинская знаменитость - ведущая Ольга Фреймут отдает предпочтение зимнему отдыху. Вместе с семьей звезда отправилась покорять заснеженные вершины Альп.
Полная версия правил