Слава Каминская разгорячила поклонников голым фото на снегу

Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала горячее фото с новогодних каникул за границей.

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Известная украинская певица Слава Каминская, участница дуэта “НеАнгелы“, который недавно выпустил новую песню, удивила поклонников совершенно откровенной фотографией.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует абсолютно голая на снегу, чем вызвала массу удивленных откликов.

Если что, это я на улице позирую. Почти в снегу. Чего не сделаешь для фотографии, – подписала кадр Слава.

Подписчики Каминскрй восхитились ее мужеством, ведь, чтобы раздеться в мороз, его нужно немало. Некоторые поклонники также отметили, что девушка слишком худая. "Все отлично, но немного бы кожи на ребра", "Так не долго заболеть. Оденься", – пишут фолловеры.

Напомним, что ранее певица Оля Полякова показала, как выглядела в 16 лет.