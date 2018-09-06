Оля Полякова поделилась с поклонниками неожиданным архивным снимком .

Популярная украинская певица показала, как выглядела в 16 Instagram

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Известная украинская певица Оля Полякова, которая отдыхает на пляже в Майами, показала, как выглядела в подростковом возрасте. Архивный снимок суперблондинка опубликовала в Instagram.

16! Ещё до изобретения фотошопа. Фото Леонид Найдюк!“, — подписала снимок Полякова.

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На снимке будущая артистка позирует в облегающем платье, с собранными волосами и утонченными аксессуарами.

В комментариях к фото Олю засыпали комплиментами и отметили, что старшая дочь певицы очень похожа на свою маму: “Боже, яка ви гарна!“, “Поменялось только платье“, “Дочка - ваша копия“.

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