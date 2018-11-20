Певица Слава Каминская рассказала о новом витке своей карьеры.

Солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская перешла на украинский язык. Кроме того, артистка начала сниматься в фильме “Гола правда“.

Об этом певица сообщила в своем Instagram-аккаунте:

Друзі, спочатку включаємо собі на фоні пісню Меладзе “Она былаааа актрисою”, потім продовжуємо читати далі. Сьогодні розпочалися зйомки другої кінострічки за моєї участі. Фільм має назву, яка взагалі-то говорить сама за себе та не потребує пояснення –– “Гола правда”. І гола в кадрі буде не тільки правда.

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По словам Славы, она начала учить украинский язык еще до того, как согласилась на съемки в этом кино:

Коли взяла до рук сценарій, декілька разів погладила себе по голові за те, що вчасно почала вивчати українську. За 12 років на сцені в мене жодного разу не виникало гострої необхідності розмовляти саме літературною українською. Я просто захотіла вчити мову для себе. І як-тільки почала інтенсивно займатися українською –– переді мною відчинилися нові двері та з’явилися нові можливості. Мені досі важко в це повірити, але тепер я граю у кіно. Раніше про таке лише мріяла, але вчасно зрозуміла, що недостатньо мріяти, потрібно діяти.

Напомним, ранее мы публиковали пикантный кадр со съемок украинской эротической комедии “Свингеры-2“. На нем запечатлен страстный поцелуй Оли Поляковой и Даши Астафьевой.