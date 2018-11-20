Слава Каминская перешла на украинский язык
Солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская перешла на украинский язык. Кроме того, артистка начала сниматься в фильме “Гола правда“.
Об этом певица сообщила в своем Instagram-аккаунте:
Друзі, спочатку включаємо собі на фоні пісню Меладзе “Она былаааа актрисою”, потім продовжуємо читати далі. Сьогодні розпочалися зйомки другої кінострічки за моєї участі. Фільм має назву, яка взагалі-то говорить сама за себе та не потребує пояснення –– “Гола правда”. І гола в кадрі буде не тільки правда.
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По словам Славы, она начала учить украинский язык еще до того, как согласилась на съемки в этом кино:
Коли взяла до рук сценарій, декілька разів погладила себе по голові за те, що вчасно почала вивчати українську. За 12 років на сцені в мене жодного разу не виникало гострої необхідності розмовляти саме літературною українською. Я просто захотіла вчити мову для себе. І як-тільки почала інтенсивно займатися українською –– переді мною відчинилися нові двері та з’явилися нові можливості. Мені досі важко в це повірити, але тепер я граю у кіно. Раніше про таке лише мріяла, але вчасно зрозуміла, що недостатньо мріяти, потрібно діяти.
Друзі, спочатку включаємо собі на фоні пісню Меладзе “Она былаааа актрисою”)), потім продовжуємо читати далі)) Сьогодні розпочалися зйомки другої кінострічки за моєї участі. Фільм має назву, яка взагалі-то говорить сама за себе та не потребує пояснення –– “ГОЛА ПРАВДА”)) І гола в кадрі буде не тільки правда)) А я, здається, почала рухатися кар’єрними сходами українського кінематографу))) Коли взяла до рук сценарій, декілька разів погладила себе по голові за те, що вчасно почала вивчати українську)) За 12 років на сцені в мене жодного разу не виникало гострої необхідності розмовляти саме літературною українською. Я просто захотіла вчити мову для себе. І як-тільки почала інтенсивно займатися українською –– переді мною відчинилися нові двері та з’явилися нові можливості. Мені досі важко в це повірити, але тепер я граю у кіно. Раніше про таке лише мріяла, але вчасно зрозуміла, що недостатньо мріяти, потрібно діяти))
Напомним, ранее мы публиковали пикантный кадр со съемок украинской эротической комедии “Свингеры-2“. На нем запечатлен страстный поцелуй Оли Поляковой и Даши Астафьевой.
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