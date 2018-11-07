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Слава Каминская показала, как выглядела до пластических операций

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с поклонниками архивными фотографиями.
Слава Каминская показала, как выглядела до пластических операций
Слава Каминская показала, как выглядела до пластических операций
пресс-служба Нового канала

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как выглядела до пластических операций.

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В своем Instagram-аккаунте певица решила показать, как изменилась ее внешность со временем, и опубликовала коллаж со старых и новых фотографий. Впечатляющие снимки артистка дополнила такой подписью:

В зеркале обычно не замечаешь изменений, но мне прислали этот коллаж и я поняла, что все делаю правильно. Не надо бояться времени, в моем случае, например, оно идет на пользу. 

Кроме того, Слава обратилась к поклонницам:

Появляются мозги, обретается мудрость и ты понимаешь, что пережженные почти красные волосы еще никого не делали красивее. Собственно, как и брови-ниточки или стрелки толщиной в палец!Любите себя, ухаживайте за собой, измениться может каждая! Вы даже не представляете, как ваше лицо может элементарно поменять форма бровей. Не надо покупать очередные джинсы, мода меняется, лучше купите витамины для волос, к примеру. Инвестируйте в себя, это окупается в 99% случаев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В зеркале обычно не замечаешь изменений, но мне прислали этот коллаж и я поняла, что всё делаю правильно😂 Не надо бояться времени, в моем случае, например, оно идет на пользу. Появляются мозги, обретается мудрость и ты понимаешь, что пережженные почти красные волосы еще никого не делали красивее😂 собственно, как и брови-ниточки или стрелки толщиной в палец!)) Любите себя, ухаживайте за собой, изменится может каждая! Вы даже не представляете, как ваше лицо может элементарно поменять форма бровей😱 Не надо покупать очередные джинсы, мода меняется, лучше купите витамины для волос, к примеру. Инвестируйте в себя, это окупается в 99% случаев😏

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Отметим, что ранее Слава Каминская сделала ринопластику (операция на носу) и увеличила себе грудь.

Напомним, украинская певица Настя Каменских показала свою маму. 

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Теги: Слава Каминская, новости, фото, шоу-биз
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