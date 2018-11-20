Фото дня: страстный поцелуй Оли Поляковой и Даши Астафьевой

В сети появились кадры со съемок украинской эротической комедии "Свингеры-2".

Популярные украинские певицы Оля Полякова и Даша Астафьева страстно поцеловались.

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Это произошло на съемках украинской эротической комедии "Свингеры-2", в которой, как и в первой части фильма, артистки играют главные роли. Откровенный кадр со съемок был опубликован в Instagram-аккаунте киноленты:

Оля Полякова и Даша Астафьева слились в страстном поцелуе. На съемочной майдайнчику станет еще больше огня.

Отметим, что в прокат "Свингеры-2" выйдут 7 марта 2019 года. Ранее пикантные снимки со съемок публиковала также Даша Астафьева, смотрите их здесь.

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