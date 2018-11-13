Даша Астафьева поделилась пикантными сценами со "Свингеров-2"

Украинская певица и актриса Даша Астафьева показала поклонникам откровенные кадры.

Актриса и певица Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантными кадрами со съемок украинской комедии "Свингеры-2".

В своем Instagram-аккаунте звезда разместила несколько откровенных кадров, на одном из которых она запечатлена с обнаженной грудью:

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Отметим, что первая часть эротической комедии "Свингеры" вышла в начале 2018 года. 5 декабря на экраны страны выйдет ее сиквел, в котором герои готовятся к Новому году и в праздничную ночь стремятся осуществить свои сексуальные желания.

Вместе с Дашей Астафьевой в фильме снялась украинская певица Оля Полякова.

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