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Даша Астафьева поделилась пикантными сценами со "Свингеров-2"

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Украинская певица и актриса Даша Астафьева показала поклонникам откровенные кадры.
Даша Астафьева поделилась пикантными сценами со "Свингеров-2"
Даша Астафьева поделилась пикантными сценами со "Свингеров-2"
пресс-служба Нового канала

Актриса и певица Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантными кадрами со съемок украинской комедии "Свингеры-2".

В своем Instagram-аккаунте звезда разместила несколько откровенных кадров, на одном из которых она запечатлена с обнаженной грудью:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Света. Bimba чи Raketa??? @swingeri_film

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

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Отметим, что первая часть эротической комедии "Свингеры" вышла в начале 2018 года. 5 декабря на экраны страны выйдет ее сиквел, в котором герои готовятся к Новому году и в праздничную ночь стремятся осуществить свои сексуальные желания.

Вместе с Дашей Астафьевой в фильме снялась украинская певица Оля Полякова.

Напомним, народная артистка Украины София Ротару круто подняла гонорар после своей госпитализации. Сколько теперь стоит частное выступление певицы, читай здесь.

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Теги: Даша Астафьева, Свингеры-2, новости, фото, шоу-биз
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