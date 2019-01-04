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Оля Полякова похвасталась стройной фигурой в Майами (фото)

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Украинская певица Оля Полякова отыграла один из первых концертов нового года в Майами.
Оля Полякова похвасталась стройной фигурой в Майами
Оля Полякова похвасталась стройной фигурой в Майами
Instagram

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Самая известная суперблондинка Украины - Оля Полякова, которая недавно рассказала, как создаются ее сценические костюмы, опубликовала роскошный снимок с отдыха. Недавно звезда отыграла один из первых концертов 2019 года в солнечном Майами, а после шоу отправилась на пляж. 

В своем Instagram Полякова опубликовала снимок, на котором запечатлена в белом купальнике, подчеркивающем соблазнительные формы и длинные ноги певицы. 

Ну как вы там без меня? - подписала кадр Оля. 

Поклонники звезды засыпали ее комплиментами в комментариях к фото: “Красуня”, “Фигура - мечта”, “Оля - вы чудо!”.  

Напомним, что ранее Оля Полякова призналась, с кем конкурирует ее муж

Накануне Ivona писала, что Мадонну заподозрили в увеличении ягодиц.

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Теги: Оля Полякова, фото, украинская певица
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