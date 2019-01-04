Оля Полякова похвасталась стройной фигурой в Майами (фото)

Украинская певица Оля Полякова отыграла один из первых концертов нового года в Майами.

Читай также: Настя Каменских показала горячее фото в купальнике

Самая известная суперблондинка Украины - Оля Полякова, которая недавно рассказала, как создаются ее сценические костюмы, опубликовала роскошный снимок с отдыха. Недавно звезда отыграла один из первых концертов 2019 года в солнечном Майами, а после шоу отправилась на пляж.

В своем Instagram Полякова опубликовала снимок, на котором запечатлена в белом купальнике, подчеркивающем соблазнительные формы и длинные ноги певицы.

Ну как вы там без меня? - подписала кадр Оля.

Поклонники звезды засыпали ее комплиментами в комментариях к фото: “Красуня”, “Фигура - мечта”, “Оля - вы чудо!”.

Напомним, что ранее Оля Полякова призналась, с кем конкурирует ее муж.

Накануне Ivona писала, что Мадонну заподозрили в увеличении ягодиц.