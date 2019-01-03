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Настя Каменских показала горячее фото в купальнике

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Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников откровенным снимком.
Настя Каменских показала горячее фото в купальнике
Настя Каменских показала горячее фото в купальнике
instagram.com/kamenskux

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками соблазнительным фото в купальнике.

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Откровенный снимок, на котором артистка запечатлена сидя на бассейне в черном раздельном купальнике, Настя опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Кадр она подписала так:

Мы начали наш отпуск.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empezamos nuestra vacación 🍬#culocomokim #попакакуким

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Поклонники Каменских бурно отреагировали на снимок и оставили в комментариях сотни комплиментов по поводу внешности певицы:

Красотка; Шикарная женщина; Вот это попа!

 

Реакция сети на фото Насти Каменских в купальнике
Реакция сети на фото Насти Каменских в купальнике
instagram.com/kamenskux

 

Напомним, ранее голливудская актриса Линдси Лохан полностью обнажилась на фото. Смотрите пикантный кадр здесь.

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Теги: Настя Каменских, фото в купальнике
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