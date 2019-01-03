Настя Каменских показала горячее фото в купальнике
Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников откровенным снимком.
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками соблазнительным фото в купальнике.
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Откровенный снимок, на котором артистка запечатлена сидя на бассейне в черном раздельном купальнике, Настя опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Кадр она подписала так:
Мы начали наш отпуск.
Поклонники Каменских бурно отреагировали на снимок и оставили в комментариях сотни комплиментов по поводу внешности певицы:
Красотка; Шикарная женщина; Вот это попа!
Напомним, ранее голливудская актриса Линдси Лохан полностью обнажилась на фото. Смотрите пикантный кадр здесь.
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