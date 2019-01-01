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Мадонну заподозрили в увеличении ягодиц

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Американская поп-дива Мадонна взбудоражила поклонников переменами во внешности.
Мадонну заподозрили в увеличении ягодиц
Мадонну заподозрили в увеличении ягодиц
Getty Images

60-летнюю американскую поп-диву Мадонну заподозрили в увеличении ягодиц.

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Причиной стало выступление певицы в баре The Stonewall Inn в новогоднюю ночь. Внимание фанатов артистки привлекла ее попа - черные облегающие штаны Мадонны подчеркнули ее новые пышные формы. Поклонники сразу же принялись гадать, сделала ли легендарная исполнительница операцию или все дело в специальном нижнем белье.

Оцените новую фигуру Мадонны сами:

Сама артистка не подтвердила, но и не опровергла слухи об операции. В своем Instagram-аккаунте она лишь опубликовала заявление о том, что не собирается обращать внимание на чье-либо мнение о ее внешности:

Отчаянно не ищу одобрения у кого-либо. У меня есть право, как и у всех остальных, делать со своим телом, что хочу! Спасибо, 2019! Это будет удивительный год!

Напомним, ранее мы показывали, где и с кем проводит новогодние каникулы украинская певица Светлана Лобода.

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Теги: Мадонна, фото
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