Мадонну заподозрили в увеличении ягодиц
60-летнюю американскую поп-диву Мадонну заподозрили в увеличении ягодиц.
Читай также: Мадонна поделилась архивными голыми фото
Причиной стало выступление певицы в баре The Stonewall Inn в новогоднюю ночь. Внимание фанатов артистки привлекла ее попа - черные облегающие штаны Мадонны подчеркнули ее новые пышные формы. Поклонники сразу же принялись гадать, сделала ли легендарная исполнительница операцию или все дело в специальном нижнем белье.
Оцените новую фигуру Мадонны сами:
Сама артистка не подтвердила, но и не опровергла слухи об операции. В своем Instagram-аккаунте она лишь опубликовала заявление о том, что не собирается обращать внимание на чье-либо мнение о ее внешности:
Отчаянно не ищу одобрения у кого-либо. У меня есть право, как и у всех остальных, делать со своим телом, что хочу! Спасибо, 2019! Это будет удивительный год!
Напомним, ранее мы показывали, где и с кем проводит новогодние каникулы украинская певица Светлана Лобода.
Полная версия правил