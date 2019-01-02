Оля Полякова рассказала, как создаются ее сценические костюмы

Украинская певица Оля Полякова впечатлила рассказом о своих костюмов в стиле 90-х.

Популярная певица Оля Полякова рассказала, как создаются ее яркие сценические костюмы

Об этом она говорила за кулисами шоу “Новорічна Музична платформа. Найкраща пісня року“, телеверсию которого канал “Украина“ показывал в новогоднюю ночь.

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На концерте Оля появилась в серебристом комбинезоне, щедро усыпанном разноцветными пайетками и блестками в стиле 90-х. Она рассказала, как создаются такие костюмы:

Это очень тяжелая работа, такие костюмы делаются вручную – каждая пайетка и блестка пришиваются по отдельности. Конечно, сам костюм немного тяжеловат, но я тоже не маленькая девочка. Кстати, этот тренд, 90-х, я завела давно, еще в “Бывшем“, а потом все начали копировать.

Кроме того, певица прокомментировала награду, которую получила в этот вечер за свой хит “Королева ночи“:

На моих концертах никогда нет пустых мест: люди голосуют «копейкой», приходя на концерты. Конечно, я рада получить награду, хотя это не было неожиданностью – песня звучала из каждой радиоточки, из каждого утюга, как говорят. Но премии очень важны и нужны для артистов. Я настоящая народная артистка, это вы меня сделали такой!

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о ревности в семье.