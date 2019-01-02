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Оля Полякова рассказала, как создаются ее сценические костюмы

Комментариев: 2
Украинская певица Оля Полякова впечатлила рассказом о своих костюмов в стиле 90-х.
Оля Полякова рассказала, как создаются ее сценические костюмы
Оля Полякова рассказала, как создаются ее сценические костюмы
пресс-служба канала Украина

Популярная певица Оля Полякова рассказала, как создаются ее яркие сценические костюмы

Об этом она говорила за кулисами шоу “Новорічна Музична платформа. Найкраща пісня року“, телеверсию которого канал “Украина“ показывал в новогоднюю ночь.

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На концерте Оля появилась в серебристом комбинезоне, щедро усыпанном разноцветными пайетками и блестками в стиле 90-х. Она рассказала, как создаются такие костюмы:

Это очень тяжелая работа, такие костюмы делаются вручную – каждая пайетка и блестка пришиваются по отдельности. Конечно, сам костюм немного тяжеловат, но я тоже не маленькая девочка. Кстати, этот тренд, 90-х, я завела давно, еще в “Бывшем“, а потом все начали копировать.

Кроме того, певица прокомментировала награду, которую получила в этот вечер за свой хит “Королева ночи“:

На моих концертах никогда нет пустых мест: люди голосуют «копейкой», приходя на концерты. Конечно, я рада получить награду, хотя это не было неожиданностью – песня звучала из каждой радиоточки, из каждого утюга, как говорят. Но премии очень важны и нужны для артистов. Я настоящая народная артистка, это вы меня сделали такой!

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о ревности в семье.

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Теги: Оля Полякова, фото
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Комментариев (2)
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k2s11ltk    02.01.2019, 12:28
Оценка:  0
k2s11ltk
Нехай подохне гидота!
pусский  (аноним)  02.01.2019, 12:10
Оценка:  +1
pусский
Именно в 90-х ей пропендюрили целку и запердолили в сральник, теперь она дырками думает, как говорится - мозги между ляжек!
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