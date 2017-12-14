Дуэйн "Скала" Джонсон растрогал сеть снимком с дочерьми (фото)

Голливудский актер Дуэйн Джонсон опубликовал семейное фото, которое буквально довело фанатов до слез.

Читай также: Нереальные: Оля Полякова похвасталась длинными ногами (фото)

Голливудский актер Дуэйн “Скала” Джонсон, который в этом году стал отцом в третий раз, поделился в своем Instagram праздничным снимком, растрогав подписчиков сентиментальным текстом. Подробности читайте далее в материале.

Читай также: Как выглядит 9-месячный сын Джамалы: трогательное фото

На снимке “Скала” позирует на фоне новогодней елки, держа на руках двух своих дочерей – 3-летнюю Жасмин и 8-месячную Тиану Джа.

Папины руки. Я не смогу всегда держать их, так что, поверьте, я наслаждаюсь каждым мгновением, проведенным вместе с этими сладкими вкусностями. Я знаю, что наступит день, когда девочки захотят оказаться только у папы на ручках и нигде больше, – подписал публикацию звездный отец.

Читай также: Эдди Мерфи показал своих 10 детей: семейное фото

Напомним, что 46-летний Джонсон со своей возлюбленной Лорен Хашиан воспитывает двух дочерей. Кроме этого, у Дуэйна есть 16-летняя дочка Симон от первого брака с Дени Гарсией.

Ранее украинский певец Макс Барских показал, как выглядел в детстве.